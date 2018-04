Natten mellem tirsdag og onsdag indgik regionerne og fagforbundet em delaftle for medlemmer af LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening. FTF og AC valgte at forlade forhandlingerne.

Efter nattens udvikling i overenskomstforhandlingerne, er lønmodtager-siden på regionernes område delt i to.

En løsning for alle. Det har været målet lige fra forhandlingerne begyndte. Det var sågar for blot 15 timer siden, at Formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, delte Dennis Kristensens udtalelse til Fyns Stiftstidende, hvor han blandet andet nævner, at der skal kæmpes for at sikre spisepausen for alle lønmodtagere.

Dennis udtalelse holdt så ikke hele vejen hjem - håber ikke at vi oplever det samme under dagens forhandlinger på KL området, om bla arbejdstid? #ok18 #dkpol https://t.co/hpMnvpMNwx — Bente Sorgenfrey FTF (@bentesorgenfrey) 25. april 2018

Efter blot 15 timer er situationen helt ændret. Den spisepause, som Dennis Kristensen fremhævede som et særdeles vigtigt punkt i forhandlingerne, blev det, der fik regionerne til at dele sig i to under gårsdagens forhandlinger.

Natten til onsdag blev der indgået en aftale mellem LO-forbundene og forhandlerne for Danske Regioner. Et forlig som FOA-formanden eftersigende er ganske tilfreds med. Han kalder det i en pressemeddelelse dels på Facebook for 'en entydig sejr for dansk fagbevægelse og for vores medlemmer'.

'Vi er særdeles tilfredse med forliget, der sikrer generelle lønstigninger til alle på 6,81 procent i perioden. Mange vil få endnu mere via organisationspuljer og puljer til ligeløn og lavtløn. Vi var ikke nået hertil uden den massive opbakning fra medlemmer og borgere. Vi takker tusindvis af engagerede medlemmer og tillidsfolk og håber, at I sammen med os vil fortsætte opbakningen indtil alle er i hus,' skriver Dennis Kristensen blandt andet i Facebook opslaget.

Her nævnes der ikke noget om det, forhandlingerne ellers har haft et stort fokus på. Musketéreden. Dog skriver Dennis Kristensen, at han håber på, at man vil fortsætte opbakningen til forhandlerene, indtil alle er i hus.

Dette er noget Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, også skriver på sin Facebook.

'Vi håber dog at det ender med at alle organisationer går med i en aftale,' skriver hun, samtidig med, at hun giver udtryk for, at hun ikke deler FTF-gruppen og Akademikernes bekymring for, at de ikke får sikret deres spisepause.

'Det som andre FTF og AC organisationer er bekymret for er om den formulering de har i deres aftale om spisepausen, gør at arbejdsgiver kan afskaffe den med kort varsel. Den bekymring deler vi ikke, da de formuleringer som DS altid har haft i vores aftale, er anderledes og dermed er vores spisepause sikret. Der er ingen usikkerhed er om vores spisepause! Derudover har vi i dette forlig lagt en formulering ind, der burde kunne sikre de andres spisepause,' skriver Majbrit Berlau på sin Facebook.

Men selvom både Majbrit Berlau og Dennis Kristensen stort set kun kan komme med posititve ord om nattens delaftale, så er Flemming Vinter, der er lønmodtagernes forhandler på det statslige område, langt fra enig.

Aftalen fra i nat indeholder ikke en overenskomstmæssig sikring af spisepausen. Så der er ikke så meget at kopiere for os andre, der har haft det som et hovedkrav fra dag et. #ikkeenløsningforos#enløsningforalle https://t.co/jhhGjidNYm — Flemming Vinther (@FdVinther) 25. april 2018

'Aftalen fra i nat indeholder ikke en overenskomstmæssig sikring af spisepausen. Så der er ikke så meget at kopiere for os andre, der har haft det som et hovedkrav fra dag et,' skriver Flemming Vinther på Twitter. Og derved giver han også udtryk for, at han mener, at forhandlingerne bliver besværet af den delaftale, der er lavet i nat.

Dette er en bekymring, lønmodtagerne også deler på Twitter. Flere giver blandt andet udtryk for, at de føler, at de er ladt i stikken.

Blandt andet skriver Mikkel Højlund, at han netop har meldt sig ud af HK Kommunal efter delaftalen i nat.

Jeg har netop udmeldt mig af @hkkommunal som følge af @DennisFOA lokumsaftale. Det at mine tidligere kollegaer i staten er blevet efterladt alene er uværdigt og usolidarisk. @DennisFOA har i sin karrieres efterår knock-outet fagbevægelsen i mange år frem. #OK18 #KO18 — Mikkel Højlund (@hojlund82) April 25, 2018

Kirsten Juul Nielsen svarer også FOA på Twitter og skriver, at hun håber på at medlemmerne har mere musketérånd end forhandlerne.