En mand mødte op i receptionen på Museum Jorn i Silkeborg med en kuffert, som han ville give til museet. Museumsdirektør Jacob Thage genkendte manden som et familiemedlem til den berømte danske maler Asger Jorn, og tog imod kufferten. Da den blev åbnet, kom en kunstskat, som har været glemt i over 70 år til syne.

Kufferten indeholdt 52 hidtil ukendte værker af Asger Jorn. Det er fine, håndskårne linoliumsplader, som Jorn i 1940'erne efterlod i en brun kuffert hos sin bror Vagn Ove Jorn i Silkeborg, skriver Jyske Bank, som er hovedsponsor for Museum Jorn, i en pressemeddelelse, hvor museumsdirektøren fortæller om fundet af de uvurderlige værker.

»At åbne den kuffert var et fantastisk øjeblik,« fortæller museumsdirektør, Jacob Thage til Jyske Bank TV.

Pudsigt nok har kufferten med de ukendte Jorn-værker igennem alle årene befundet beskedne 600 meter fra museet. Her lå den og samlede støv i Vagn Ove Jorns kælder, indtil familien fandt den efter broderens død.

Asger Jorn skar linoleumspladerne i perioden 1934-1939. De fleste af dem lavede han, før han i 1936 rejste til Paris.

Arkivfoto. Asger Jorn foran sit hjem ved den italienske riviera. Foto: Vagn Hansen Arkivfoto. Asger Jorn foran sit hjem ved den italienske riviera. Foto: Vagn Hansen

Der er små sjove historier knyttet til nogle linoliumspladerne. Et af værkerne er af Jorn's søster, men hun rev det itu, fordi hun overhovedet ikke syntes, værket lignede hende.

»Heldigvis beholdte Jorn pladen, som billedet er trykt efter. Og vi kan nu se det billede, som hun altså ikke brød sig om dengang,« siger Jacob Thage.

Han ved ikke, hvor meget de hidtil glemte Asger Jorn-værker er værd.

»Den har måske en økonomisk værdi, men det interesserer mig ikke så meget. Det som interesserer mig, er museum-værdien. Det er den værdi, det har historien for Jorn, og den er uvurderlig,« siger Jacob Thage.

Museum Jorn har nu trykt linoliumspladerne, som fremvises på en særudstilling fra den 26. april til 15. august.