Tv-kokken Gorm Wisweh glæder sig over salget af den pizzakæde, som han både lægger navn til og er medejer af.

Den kendte pizzakæde Gorm's får ny ejer. Den norske fødevarekoncern Orkla har nemlig købt 67 procent af aktierne i selskabet bag pizzakæden.

Det skriver Finans.dk på baggrund af en pressemeddelelse fra de to parter.

Administrerende direktør i Gorm's Pizza, Anders Kjørup, siger til mediet, at kæden længe har kigget efter en partner, der kunne se potentialet i forretningen.

Manden bag det succesrige pizza-koncept, Gorm Wisweh, er da også lykkelig over salget.

»Jeg er virkelig glad i låget. Sammen med Orkla fortsætter vi den nuværende mission, vi har gang i, nemlig at give flest mulige danskere mulighed for at spise god pizza. Og jeg er glad for, at Orkla har købt ind i vores passion for gode råvarer, restauranter og gæster. Det var dér, det hele startede, og sådan skal det fortsætte,« siger han til finans.dk.

Det er ikke mere end nogle få måneder siden, medierne kunne fortælle, at kæden havde fordoblet sin indtjening og fortsatte med at vokse og åbne nye restauranter. I dag er der foreløbigt ni restauranter - primært i København, men flere er på vej andre steder i landet.

Bag Gorm's står Anders Kjørup og seks stiftere - hvor Gorm Wisweh er blandt.

I efteråret sagde Gorm Wisweh til BT, at alle de penge, han tjener på sin idé, bliver i firmaet.

»Det ville da være fedt at sidde på Hawaii hver eller hver anden måned, men det, der giver smil på læben, når jeg går i seng, det er at vide, at vi hver dag var lige den ene procent bedre, end vi var i går. Dét giver en lykkefølelse. Jeg er entreprenør til knoglerne. Jeg vil hellere køre rundt i en gammel Suzuki og se restauranterne og drømmene vokse end køre i en Porsche, og de så ikke gør det.«

Gorm Wisweh er både kok og forfatter, og han er blandt andet kendt fra 'Go' Morgen Danmark'. Derudover har han også medvirket i underholdningsprogrammet 'Vild med dans'.

Det er en hemmelighed, hvor meget Orkla har betalt for aktierne i restaurantkæden.