Kvinden bag undervandsskulpturen 'Agnete og Havmanden' i Frederikholms Kanal, er gået personlig konkurs.

Et swaplån i en kollapset andelsforening var skyld i konkursen, men Suste Bonnén tager situationen med sindsro. Hun regner ikke med, at det kommer til at påvirke hendes arbejde som portrætfotograf, forfatter og billedhugger.

»Jeg har brødfødt mig selv som selvstændig fotograf og billedhugger i over 30 år uden sikkerhedsnet, og her betyder denne sag heldigvis forsvindende lidt for mig og mine kunder. Jeg er et ærligt, hårdtarbejdende menneske, der svarer enhver sit, men i dette tilfælde strider det mod alt, hvad både min advokat og jeg står for. Jeg har heldigvis en ressourcestærk familie, der beskytter mig og tager sig godt af mig,« skriver hun i en mail til Finans.

I 2008 solgte Suste Bonnén en andelsbolig i Duegårdens ejendom. I 2016 fik andelsforeningen lov til at gå konkurs i Højesteret. Andelsforeningens økonomi kom især ud på et sidespor på grund af de mange swaplån, der har resulterede i, at adskillige andelsforeninger er gået konkurs.

Køberen af Suste Bonnéns andelslejlighed mente, at prisen var skruet op på ulovlig vis. Derfor valgte køberen at sagsøge hende. Køberen fik i 2016 medhold i Retten på Frederiksberg, i at lejligheden var blevet overvurderet. Det betød at Suste Bonnén pludselig skulle af med knap 1,8 millioner kroner ud over renter og sagsomkostninger.

Suste Bonnén har herefter anket dommen i Østre Landsret, der ifølge Berlingske i januar har tilkendt køberen en erstatning på 700.000 kroner.

Kravet om erstatning har nu resulteret i en personlig konkurs for den kendte kunstner.

Suste Bonnén har selv udtalt, at hun hverken ville, eller kunne, betale konkursbegæringen.