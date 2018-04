En østjyde går i øjeblikket rundt og er mangemillionær uden at vide det. Derudover efterlyser Danske Spil to andre vindere af milliongevinster, som endnu ikke har meldt sig.

Går du rundt med en lottokupon i lommen, som du endnu ikke har fået tjekket, så undersøg lige, om den skulle have tallene 18, 20, 23, 25, 30, 34, 35.

Skulle det være tilfældet, har du nemlig vundet ikke mindre end 10 millioner dejlige danske kroner. Helt præcis 10 millioner 25 tusinde og 607 kroner.

Lørdag blev en ukendt østjyde nemlig den heldige vinder, da ugens lotto-tal blev udtrukket.

Danske Spil oplyser i en pressemeddelelse, at kuponen med de syv rigtige tal blev solgt i Dagli'Brugsen i Lund nær Horsens.

Vinderen har endnu ikke meldt sig, men det er der ifølge pressemedarbejder hos Danske Spil, Anders Kristensen, intet mærkeligt i.

»Ofte tjekker folk det ikke, fordi de ikke regner med, at de har vundet. Det kan sagtens ske, at folk først tjekker fredagen efter. Vi har prøvet, at en spiller med en fem-ugers kupon først har meldt sig efter fem uger,« siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Pressemedarbejderen tilføjer dog, at spilgiganten håber, at vinderen snart melder sig, for Danske Spil vil nemlig rigtig gerne af med pengene.

Men den nyslåede millionær var ikke den eneste, der kunne juble lørdag aften. To andre lottospillere blev trukket ud på Millionærgarantien og kan nu begge se frem til en ekstra million direkte ned i tegnedrengen.

Den ene kommer fra Vordingborg Kommune og har spillet sin kupon på mobilen, mens den anden kommer fra Roskilde Kommune og har spillet sin kupon via sit Plus Abonnement.

Heller ikke de to vindere har Danske Spil hørt fra endnu.