Hvis du har været i supermarkedet Rema 1000 for nylig, har du måske opdaget, hvordan prisskiltene på sæsonens påskeliljer indeholder en advarsel om, at liljerne altså ikke kan spises.

'De er ikke spiselige' lyder beskeden på Rema 1000's prisskilte, og selvom beskeden måske kan virke indlysende og fjollet for de fleste, så er der en ganske særlig grund til, at den står der.

Det er nemlig Giftlinjen, der har udsendt en advarsel til landets supermarkeder angående såkaldte 'sovende påskeliljer', som kan give ubehagelige symptomer, hvis man spiser dem.

Rema 1000 oplyser til BT, at man har modtaget en meddelelse fra Giftlinjen om, at man har fået flere henvendelser fra borgere, som har indtaget de såkaldte sovende påskeliljer i den tro, at de var spiselige.

Samme besked er i øvrigt udsendt til Fødevarestyrelsen, Coop, Dansk Supermarked, Aldi, Lidl, Rema 1000 og Meny.

Jonathan Aavang Petersen, der er læge ved arbejds- og miljømedicinsk adeling på Bispebjerg Hospital, bekræfter over for BT, at giftlinjen har udsendt meddelelsen.

'De sovende påskeliljer står ofte i grøntafdelingen og kan forveksles med spiselige grøntsager. De er ikke farlige men kan give symptomer såsom opkast, mavesmerter og diarré,' lyder det i en sms fra Jonathan Aavang Petersen til BT.

I den udsendte meddelelse fremgår det også, hvordan man i England skilter med ”ikke spiselig” ved påskeliljerne og oversætter med kinesiske tegn, pga risiko for forveksling med kinesiske purløg.

Giftlinjen har samtidig anbefalet, at de sovende påskeliljer enten fjernes fra grøntsags afdelingen og/eller tydelig angives som ikke spiselige.