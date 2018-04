Forhandlingerne om nye overenskomster for offentligt ansatte bevæger sig øjensynligt ikke ud af stedet, og en lammende storkonflikt rykkere tættere på. Time for time. Trægheden i forhandlingerne kan skyldes, at arbejdstagerne her i slutsspillet i Forligsinstitutionen kan være begyndt at spekulere i, at de vil kunne hente et bedre resultat hjem til deres medlemmer med et lovindgreb fra regeringen og Folketinget end ved at nikke ja til et forhandlet resultat, inden konflikten bryder ud.

Sådan lyder det fra arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen samt Mikkel Mailand, forskningsleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Regeringen skal som minimum have Dansk Folkeparti til at stemme for et lovindgreb, men vil formentlig strække sig langt for at få Socialdemokraterne med ombord, så lovindgrebet er bredt funderet hen over midten i dansk politik, påpeger Flemming Ibsen.

»Fagvægelsen håber, at det pres, der hviler på politikerne - der skal snart være folketingsvalg - vil give dem et godt resultat på Christiansborg. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil sørge for at forhøje regningen, fordi vi er så tæt på et valg. Socialdemokratiet har en klar interesse i, at det lander så blødt som muligt, da partiet siver i meningsmålingerne, og nu er nede omkring eller under valgresultatet,« siger Flemming Ibsen.

Politikernes behov for positionering frem mod det kommende folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni 2019, er blevet bemærket hos fagbevægelsens topforhandlere, påpeger Mikkel Mailand. DF-formand Kristian Thulesen Dahl var allerede den 8. marts ude med utvetydig opbakning til lønmodtagerne.

»Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt (lockouten i 2013, red.),« sagde han til TV 2.

Også De Radikales leder Morten Østergaard og SF har bakket op om lærerne under de igangværende overenskomstforhandlinger.

»Det er klart, at det indgår i arbejdstagernes kalkule, at der fra politisk hold er udgået meldinger om, at man skal vise imødekommenhed over for de offentlig ansatte. Man kan bestemt ikke afvise, at lønmodtagernes forhandlere er begyndt at rette blikket mod Folketinget, selv om alle håber på en forhandlet løsning,« siger han.

Flemming Ibsen har tidligere været overbevist om, at parterne ville nå hinanden. I dag er han knap så sikker:

»Jeg har tidligere sagt, at jeg ville sætte en god flaske Barolo (rødvin, red.) på, at der ikke kommer konflikt. I dag vil jeg højst satse en billig flaske, for jeg risikerer at tabe.«