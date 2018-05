Vicedirektøren for Nationalmuseet er blevet fyret på gråt papir efter flere år med fejl og underskud.

Det skriver Politiken, der via en aktindsigt i en orientering til medarbejderne har fået nys om, at vicedirektør Jes Gjørup, der har haft ansvaret for drift og administration på Nationalmuseet, ikke længere er blandt medarbejderstaben på museet.

Alligevel afviser museets direktør, Rane Willerslev, at han er blevet fyret.

»Det er ikke en fyring, men det klart, at det er resultatet af det meget væsentlige problem, at museet ikke har formået at gå i nul i tre år i træk. Og derfor har museet også fået en meget alvorlig kritik fra ministeriet. Jeg er jo ny i stolen, men jeg vurderer med den historik, der er, at der er brug for nogle andre kræfter til at sørge for, at vi leverer her«, siger han til avisen og oplyser samtidig, at beslutningen er truffet efter dialog med Kulturministeriet, der har det øverste ansvar for museet.

Nationalmuseet, der er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, kom ud af 2017 med et underskud på 4,4 millioner kroner takket være et skøn, der var lidt for optimistisk samt regnefejl. Resultatet beskrives som 'ikke tilfredsstillende'.

'Sammenfattende for de anførte afvigelser kan det konstateres, at der har været tale om såvel uforudseelige hændelser og egentlige fejl, som vurderinger foretaget på et mangelfuldt grundlag. Det skal dog også bemærkes, at en række af de væsentligste afvigelser fra budgettet først har kunnet erkendes i 4. kvartal, hvor det ikke længere var muligt, at gennemføre kompenserende besparelser andre steder,' hedder det i regnskabet.

Jes Gjørup arbejder ifølge Politiken nu som administrationschef hos Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler. Kulturministeriet ønsker ikke at svare på, hvorfor han er den rette til denne stilling, men oplyser blot i et skriftlig svar, at han var kvalificeret til stillingen.