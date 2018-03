Det var ventet, at budgettet for DR skulle skæres ned, men at det endte på 20 procent er kommet som en overraskelse for medarbejderne.

Det fortæller fællestillidsmanden for de over 1.000 journalistiske medarbejdere i DR, Henrik Wilmar.

Hvordan forholder du dig til nedskæringerne?

»Jeg er glad for, du kalder det, det er: Nedskæringer. Jeg har lagt mærke til, at kulturministeren kalder det en fokusering af DR. Vi har det meget svært med det. Tallet 20 procent er meget højere, end vi havde forventet fra medarbejdernes side. Det eneste, der har været sikkert var, at vi ville blive skåret ned, men det her er det værste, vi kunne forestille os,« siger Henrik Wilmar, der beretter om en trykket stemning i DR Byen i København.

»Folk går ikke smilende rundt i dag.«

Også DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen konstaterer, at regeringens spareplan for DR vil betyde 'omfattende reduktioner i DR's aktiviteter og væsentlige omprioriteringer'. Det oplyser han i en pressemeddelelse.

Men det er ikke kun DRs medarbejdere, Henrik Wilmar er bekymret for.

»For DR og vores brugere er det en frygtelig situation. Det får store konsekvenser for mine medlemmer og vores brugere. Der er en masse, der mister deres arbejde, men der er også en masse indhold, brugerne kommer til at lede forgæves efter.«

Det er særligt det danskproducerede indhold, tillidsmanden er bekymret for. Det er dyrt at producere, og det er derfor et oplagt sted at skære. Det vil gå ud over produktionsmiljøet i Danmark. Besparelserne kommer til at gå ret hårdt ud over indholdet, fordi DR har en række faste udgifter, der ikke umiddelbart kan spares på. Eksempelvis afdrag på lån.

»Det her rammer hårdere end 20 procent, når man kigger på produktionen. Det er også derfor, jeg kan sige, at det vil ramme de programmer, danskerne er rigtig glad for. Det kan true den sammenhængskraft, DR bidrager med ved at binde danskerne sammen om store programmer,« siger Henrik Wilmar.

Fremgangsmåden vækker undren hos tillidsmanden.

»Det undrer mig, at man begynder med økonomien i stedet for, hvad man vil have, DR skal. Det virker lidt bagvendt,« siger han og ærgrer sig over, at regeringen har indgået det smallest mulige forlig med Dansk Folkeparti.

»Det synes jeg ikke er godt. Jeg har hørt dele af oppositionen sige, at man vil rulle besparelserne tilbage, men der kan jo være sket meget med DR til den tid,« siger han.

Til gengæld er Henrik Wilmar ikke er entydigt negativ over for afskaffelsen af licensen.

»Det er fint, at studerende og andre, der ikke tjener så meget, slipper billigere for at se DR. Det er helt rimeligt. Jeg frygter dog, at armslængdeprincippet ryger fløjten og bliver lidt for afhængige af politikerne, så det går ud over den uafhængige og kritiske journalistik. Jeg kan godt frygte, at vagthunden fremover kan ende med at blive lænket.«