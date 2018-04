DR har ansat ny vært for børneprogrammet Ultra Nyt på DR Ultra.

Den nye vært bliver 26-årige Jonas Madsen, der kommer fra stillinger på DR3s og P3s satireredaktioner, hvor han har været journalistpraktikant.

»Jeg er sindssygt glad og beæret over, at DR har valgt mig til værtsrollen. Jeg har været hamrende høj i kasketten, og jeg er meget ydmyg over, at de tror på mig,« siger Jonas Madsen.

Ultra Nyt er et nyhedsprogram, der målretter nyheder til børn i alderen 7 til 12 år. Programmet er DR Ultras daglige nyhedsudsendelse, der sendes klokken 18. Kanalen startede tilbage den 4. marts 2013.

Jonas Madsen søgte selv jobbet som nyhedsvært på børnekanalen, da DR slog stillingen op

»Jeg kan godt lide børn, det er en spændende og dynamisk målgruppe, som kanalen sender til. Vi sender på forskellige platforme, der hvor børnene er, på eksempelvis Snapchat, Instagram og web, det kan jeg godt lide,« siger Jonas Madsen

Han starter som vært den 1. maj, og det glæder han sig utrolig meget til.

»Det bliver fedt at møde mine kolleger og flytte til Aarhus, hvor vi sender fra. Jeg glæder mig til at gøre en forskel for børn og få dem til at interessere sig for nyheder. Jeg tror på, at det er godt, at børn i en tidlig alder lærer at navigere i mediebilledet,« siger den 26-årige nyudklækkede TV-vært og tilføjer:

»Det er en disciplin i sig selv at formidle nyheder til børn. Det bliver interessant at skulle vinkle til den målgruppe.«

Jonas Madsen har altid villet lave nyheder til børn, det er en drøm for ham, som han har talt om, siden han startede på journaliststudiet.