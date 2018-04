En stor, tyk tåge sænker sig over Danmark tirsdag aften og nat.

Skal du ud at køre tirsdag aften eller nat, så tag den med ro og vær forsigtig. DMI varsler nemlig risiko for tæt tåge over store dele af landet.

Varslet om tæt tåge gælder for hele Danmark med undtagelse af det nordlige Jylland og dele af det midt- og vestjyske.

Det fremgår af det vejrkort, Danmarks Meteorologiske Institut lagde på Twitter tirsdag eftermiddag.

DMI varsel om tæt tåge. : https://t.co/HsShtHoaE7 pic.twitter.com/gzYrCeoduy — DMI (@dmidk) April 3, 2018

Varslet dækker tidsrummet fra klokken 18 til klokken otte onsdag morgen og gælder altså for både Sjælland og øerne, Fyn, Bornholm og Syd-, Øst- og store dele af Midt- og Vestjylland. Her forventer DMI, at sigtbarheden bliver på under 100 meter.

Efter en tåget aften og nat skal vi have endnu et par dage med gråt og vådt vejr, men sidst på ugen lover DMI, at foråret melder sig. Vi kan nemlig glæde os til to uger med sol, ikke ret meget regn og temperaturer over ti grader.