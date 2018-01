En 39-årig landmand er torsdag blevet dømt for at have kørt sin traktor mod to kvindelige hesteryttere.

Det skriver Fyens.dk.

Landmanden fra Gelsted mødte de to kvindelige ryttere tilbage i august, hvor de kom ridende på en sti ud for hans mark. Da de så landmanden komme kørende i sin traktor imod dem, trak de sig væk fra stien og ud på marken.

Det fik - ifølge kvinderne - landmanden til at gasse op og køre direkte mod dem i høj fart. Det skræmte hestene så meget, at den ene kastede rytteren af og væltede. Hesten fik en flænge i benet, og rytteren slog sin ene skulder i faldet. Den anden rytter nåede at undvige, mens landmanden skældte dem ud for at ride på marken.

Den 39-årige landmand blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have udsat de to ryttere for livsfare.

Han var tiltalt for brud på paragraf 252 i straffeloven, der kan give op mod otte års fængsel.