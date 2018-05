Det danske tøjfirma 'Rexholm A/S omsætter for flere millioner af kroner hvert år. Faktisk har firmaet aldrig haft underskud, og i år 2017 nåede firmaet en omsætning på hele 417 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Peder Holm og hans to partnere er folkene bag det succesfulde, vestjyske tøjfirma Rexholm A/S, der står bag tekstilmærket 'ID Identity'.

Det nyeste regnskab fra virksomheden viser en omsætning på svimlende 417 millioner kroner. Det betyder, at deres omsætning er vokset med knap 140 millioner kroner på bare fem år.

Rexholm A/S producerer t-shirts, poloer og sweatshirts, der kan bruges som profil- og reklamevarer med valgfrie tryk og er Danmarks- og Europas største inden for 'profilbeklædning'.

Virksomheden fra Holstebro har også flere udenlandske kunder, og i 2017 var 40 procent af virksomhedens kunder udenlandske.

Udenlandske kunder udgjorde kun fem procent af deres salg for blot ti år siden.

Med en omsætning på 417 millioner kroner kunne de tre partnere sætte 56 millioner kroner ind på kontoen. Ledelsen foreslår desuden, at der udbetales 100 millioner kroner i udbytte, som skal bruges på at investere i 'digitalisering og salgsfremmende aktiviteter'.

For 26 år siden etablerede Per Rex virksomheden Rexholm A/S.

Peder Holm er hovedaktionær i virksomheden, og resten ejes af direktøren, Thomas Husted, og direktionskollegaen, Hans Henrik Kærgaard.

Rexholm A/S er den ottendestørste danske virksomhed inden for modebranchen. Det fremgår af Branchebladet Tøj.