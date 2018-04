I videoen ovenover kan man se vinderen af Danmarkshistoriens største lotto-gevinst på 315 millioner.

En heldig familie fra Aabenraa vandt for to uger siden hele 11 millioner kroner i LynLotto.

Det var forældreparret i familien, der købte kuponen, som de havde gjort så mange gange før. Forældrene, der er i 70erne, skal dele gevinsten med deres datter og søn, som er flyttet hjemmefra.

Derfor besluttede de sig for at køre helt til Nordjylland, hvor datteren bor, for at viderebringe den glædelige nyhed.

»Det var jo blevet sent, og vi ville ikke ødelægge deres nattesøvn. Men søndag morgen kørte vi over til vores søn, der bor i nærheden. Og der var da en tåre på kinden hos ham og vores svigerdatter. Det skal jeg da indrømme. Bagefter kørte vi over til vores datter i Nordjylland. Igen blev de meget rørt. Det er klart, når man har små børn, at alting kan blive noget nemmere med nogle millioner i banken,« siger faderen, der optræder anonymt i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Det ældre forældrepar skal bruge deres andel af gevinsten på at rejse.

»Vi har aldrig rejst ret meget. Men det kan da være vi skal til det nu. Ellers er vi ikke helt kommet os over chokket. Så jeg ved simpelthen ikke endnu, hvad de mange penge ellers skal bruges til,« siger hun.

Udover den sønderjyske familie vandt to andre puljen på 35 millioner kroner.