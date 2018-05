Den danske dagligvaregigant COOP laver stor investering og køber møbelfirma.

Den kendte designer Erik Bagger, som blandt andet står bag glasserierne Grand Cru, Opera og Rosendahl, hvis produkter findes hos tusinder af danskere, sælger sin møbelforretning ’Erik Bagger Furniture’ til COOP.

Det sker efter stort tab, skriver Finans.

»Salget er ikke gået som forventet. Møbelbranchen er noget andet, end jeg er vant til, og jeg har måtte indse, at jeg er en designer og ikke en forretningsmand. Møblerne passer bedre på en større platform, som Coop kan tilbyde,« siger Erik Bagger til Finans.

Det betyder, at møblerne i fremtiden bliver solgt på COOPs egen hjemmeside.

Og det er kategorichef i COOP, Ole Kiel, glad for. Han fortæller, at COOP har haft stor succes med at sælge møbler online og hilser udvidelsen af den allerede eksisterende møbelforretning hos COOP velkommen.

Oprindeligt er Erik Bagger udannet guldsmed, han sendte sine først møbler på markedet i maj i fjor, da han besluttede også at satse på møbelbranchen.

Men det sats gik langt fra som ventet.

Erik Bagger Furnitures regnskab for 2017 viste nemlig et underskud på 13 millioner kroner og en egenkapital, der næsten ikke længere var eksisterende, ifølge Finans oplysninger.

På grund af møbelforretningens mange udfordringer valgte ledelsen, at selskabet skulle afvikles. Og nu blev en ny ejer, COOP, fundet.

Men selv om selskabet er solgt, så stopper Erik Baggers iværksætter drømme ikke. Han er således stadig selvstændig med Erik Bakker Design, som han stiftede for 19 år siden, og en række andre virksomheder, som alle hører ind under Erik Bagger Holding.

2017 var også et blodrødt år for Erik Bagger Holding. Således viste det samlede regnskab et underskud på 9,1 millioner kroner. Året inden havde selskabet ellers et overskud på 9,4 millioner kroner.