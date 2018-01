Politikere fra begge fløje kræver borgmester på banen i sag om lovbrud i løntilskudskontrakter til Øens Murerfirma.

På Københavns Rådhus vil politikere nu til bunds i sagen om lovbrud i løntilskud til den prisbelønnede virksomhed Øens Murerfirma.

Ved et møde i Københavns Kommunes beskæftigelsesudvalg mandag aften leverede beskæftigelsesforvaltningen ikke tilfredsstillende svar, lyder det fra Enhedslisten, der nu vil tage sagen op med borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) til en såkaldt forespørgselsdebat i begyndelsen af februar.

»Forvaltningen tager det ikke alvorligt nok. De negligerer problemet,« siger beskæftigelsesordfører Gyda Heding som reaktion på mødet.

Sagen begyndte mandag, da BT kunne afdække, at Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune mellem 2013-2016 godkendte løntilskud til 29 ansatte i Øens Murerfirma for mere end en million kroner på trods af, at den lovpligtige underskrift fra en medarbejderrepræsentant manglede.

I stedet havde en ledelsesrepræsentant skrevet under på vegne af medarbejdere, eller også var underskriften fraværende. En praksis som foregik under den daværende radikale borgmester Anna Mee Allerslevs ledelse.

Efter mandagens møde har De Konservatives beskæftigelsesordfører Helle Bonnesen bedt forvaltningen om en skriftlig redegørelse.

»Jeg tager sagen yderst alvorligt, og vi skal fortsat have vendt hver en sten. Også om de beløb, som kommunen har udbetalt i løntilskud til Øens Murerfirma, skal betales tilbage til kommunen,« siger Helle Bonnesen.

Også Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Andreas Keil vil have yderligere svar fra forvaltningen for at få sagen fuldt oplyst.

»Den foreløbige information på mødet var tilstrækkelig, men jeg vil stille skriftlige spørgsmål, for det her er en sag af et vidst omfang, og der er ikke bare tale om en eller to fejl,« siger Andreas Liske Keil (S).

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har indtil videre ikke ønsket at udtale sig om sagen.