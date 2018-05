TV-kokken Claus Holm var i slutningen af 2016 på vej hjem fra arbejde i sin bil og havde konen i røret, da han pludselig begyndte at bløde så voldsomt, at han måtte tage på Svendborg Sygehus.

Nu fortæller Claus Holm om den dramatiske episode, som var noget af en øjenåbner for ham.

»Der var et eller andet, der var sprunget inde i næsen på grund af for højt blodtryk. Jeg synes egentlig, at jeg havde styr på det hele, og at jeg ikke kunne mærke noget. Det væltede bare ud og var ubehageligt af helvede til,« siger Claus Holm i Go' aften Danmark på TV 2.

Det var et stressanfald og kom som et chok for Claus Holm. Den dramatiske episode fik ham til at indse, at der var noget helt galt. Han sygemeldte sig med stress og frygtede, hans liv lakkede mod enden.

Sådan gik det heldigvis ikke. Claus Holm er ikke længere sygemeldt, men han kæmper stadig med den frygtede sygdom og har flere gange siden oplevet, at kroppen sagde stop, fortæller i Go' aften Danmark. Eksempelvis begyndte Claus Holm igen at bløde midt under en middag med sin kone. Denne gang ud af munden.

Den kendte tv-kok og foredragsholder lider efter eget udsagn under et lavt selvværd og føler, at han svigter andre, når han må sige nej til opgaver.

»Jeg er pissedårlig til at sige nej. Jeg kan godt sige nej, men det tager mig en uge at komme over det. Nu prøver jeg at holde fast i mit nej. Mange gange kommer jeg til at sige ja, hvor jeg burde have sagt nej. Det skal jeg virkelig øve mig på,« siger Claus Holm til Ekstra Bladet.

Claus Holm har selv skrevet om interviewet med Jes Dorph-Petersen i Go' aften Danmark på Facebook.

Her giver tv-kokken udtryk for, at han har det meget bedre i dag end da det hele ramlede i 2016.

Hvis du har mistanke om, at du lider af stress, kan du gratis kontakte Stresslinien eller Stresstelefonen.