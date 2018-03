Foruden muslingeskaller og småsten er strandene på Samsø Skærtorsdag fyldt med appelsiner, bananer og avocadoer.

Det mærkværdige syn har formentlig fået samsingerne til at spærre øjnene op og undre sig over, hvor de eksotiske frugter kommer fra, og en af øens lokale, Sofie Lindebjerg Søe, har da også sendt billeder til BT af ‘avocadoeventyret,’ som hun kalder det.

Selvom det endnu ikke med hundrede procents sikkerhed kan bekræftes, hvordan de mange fødevarer er endt på Samsø, så er det overvejende sandsynligt, at de undslupne frugter stammer fra en kollision mellem to skibe i Storebælt tirsdag, lyder det fra Forsvarets Operationscenter.

»Vi har ikke andre rapporter om nogen, der har spildt den slags. Og indholdet passer med den last, der har været ombord,« siger vagtholdsleder Ole Theill Sørensen til BT.

Han oplyser, at mindst to containere indeholdt frugt. Oprindeligt var der ‘tonsvis’ af frugt i lasten. Men hvor meget der er endt i Storebælt og således kan skylle op på Samsø eller andre steder de kommende dage, er uvist.

2 skibe kollideret i Storebælt. Kortvarigt brand på det ene. @forsvaretdk er på stedet med skibe og helikopter. Ingen tilskadekomne og ingen tegn på olieudslip. #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/JVORKeRGME — Forsvaret (@forsvaretdk) 27. marts 2018

Vagtholdslederen fortæller at to skibe fra henholdsvist Hong Kong og Liberia bragede sammen, hvorefter syv containere rev sig løs fra containerskibet fra Hong Kong, Delphis Gdansk. Tre er siden blevet bjærget, to endte på dækket af det andet skib, BBC Neptune, men to containere er gået til bunds, og der arbejdes nu på at lokalisere de store metalkasser. Det arbejde må de respektive rederier selv stå for, mens Forsvaret overvåger situationen.

»Vi monitorerer deres arbejde, for vi har pålagt rederierne, at de skal finde containerne, så de ikke ligger og er til fare skibsfarten. Man skal rydde op efter sig, hvis man forurener,« siger Ole Theill Sørensen.

De to skibe er væk fra sejlruten, og situationen er under kontrol. Der bliver arbejdet på at finde de sidste containere i vandet, så skibe igen kan færdes sikkert på Storebælt. Den endelige årsag til sammenstødet findes først senere. #forsvardk #værdatkæmpefor pic.twitter.com/bN8Y3rOoQl — Forsvaret (@forsvaretdk) 27. marts 2018

Det er den den Maritime Havarikommission, der skal finde ud af, hvordan kollisionen kunne ske. Det arbejde er nu i gang, og der foreligger derfor ingen konklusion på, hvad der forårsagede ulykken.