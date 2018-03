Kastestjerner, strømpistoler, kasteøkser og sværd var bare nogle af de våben, som Østjyllands Politi fandt, da de bankede på hos en 54-årig mand.

Et anonymt tip førte til et større fund af flere ulovlige våben hos en 54-årig mand, der er bosiddende i Syddjurs.

Det skriver Stiften.dk

Politiet var hos manden klokken 9 tirsdag formiddag. I lejligheden fandt de blandt andet sværd, strømpistoler, kasteøkser, geværer og kastestjerner.

»Kasteøksen havde han selv lavet, og andre våben havde han importeret fra udlandet,« forklarer Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til Stiften.

Den 54-årige mand var udmærket klar over, at våbnene var ulovlige, derfor erkendte han da også, at være i besiddelse af ulovlige våben, som politiets sigtelse lød på.

Politiet beslaglagde våbnene og tog dem med.