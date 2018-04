Er en hund med blottede tænder i fuld fart på vej mod dig, dit barn eller din egen hund, skal du tage bestik af situationen og reagere derefter for at mindske risikoen for, at nogen bliver skambidt.

Hundeadfærdsbehandler og instruktør hos Dogwise, Betina Sabinsky, giver her en række råd til, hvad du bør gøre, hvis det skræmmende scenarium at blive angrebet af en aggressiv hund, som det skete forleden i Brabrand, skulle blive til virkelighed.

Stå stille - flygt ikke

Hvis du er alene under et hundeangreb, er den bedste strategi at stå stille. Kig ikke hunden i øjnene, og vend gerne siden til.

»Det sender et dæmpende signal, der får hunden til at geare ned. Afvent, at hundeejeren kommer og vær påpasselig med at råbe om hjælp, da det kan stresse og trigge hunden yderligere.«

Løft dit barn eller hund op

Er du sammen med dit barn eller din mindre hund, så løft dem op. Du kan forvente at blive bidt, men det er vigtigt at huske på, at den angribende hund typisk ikke har udset sig dig men din hund eller dit barn.

Har man en stor hund, der ikke kan løftes op, må man gøre, hvad man kan for at beskytte sin hund. Men slip aldrig din hund løs.

Kæmp

Hvis den stillestående strategi ikke virker, og den bidske hund sætter tænderne i dit ben, må du være klar på at kæmpe.

Vurdér, om du kan løbe fra den. Ellers må du slås. Tro ikke, at du kan ramme den bestemte steder på kroppen. Det er der ikke tid til. Ram den i stedet, hvor du overhovedet kan komme til det.