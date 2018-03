Tidligt torsdag morgen ved 05-tiden fik politiet en anmeldelse om et skyderi på Frederikssundsvej i København.

Københavns Politi fik tidligt torsdag morgen en anmeldelse om skyderi fra beboere i området ved Novembervej og Frederikssundsvej på grænsen til Herlev.

Selvom beboerne i området mener at have hørt skud, har politiet ikke beviser for, at et skyderi er fundet sted. En 24-årig mand er dog sendt til Herlev Hospital.

»En 24-årig mand har været udsat for rimelig voldsom vold, men han er ikke ramt af skud,« siger Københavns vicepolitiinspektør, Torben Svarre.

Københavns Politi ved endnu ikke, hvem der står bag forbrydelsen.

»Vi er i gang med at undersøge, hvad der ligger bag, men lige nu aner vi ikke, hvem gerningsmændene er. Men det arbejder vi på at blive klogere på,« siger Torben Svarre.