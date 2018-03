Det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen, når man er studerende og på SU, men sådan er det ikke for 21-årige Søren Bagge fra København. Hans forældre betaler nemlig næsten alle hans faste udgifter.

Det skriver Metroxpress.

Søren Bagge går i gymnasiet og bor alene i en lejlighed på Østerbro. Selvom det kan lyde dyrt, har han ikke noget fritidsjob. I stedet har han indgået en aftale med sine forældre om, at de hjælper ham økonomisk, så han kan koncentrere sig om skolen, som det, på grund af nogle helbredsmæssige problemer, har taget ham næsten fem år at færdiggøre.

Aftalen med hans forældre indebærer, at de fra august sidste år og frem til juni i år, hvor han bliver student, betaler alle hans faste udgifter lige på nær forsikringer.

Blandt de udgifter, som hans forældre yder økonomisk hjælp til, er huslejen for lejligheden på Østerbro, som koster 4000 kroner i måneden - en udgift som Søren Bagge med en SU på 6000 kroner i princippet selv har råd til at betale.

»Selvfølgelig ville jeg da have mulighed for selv at betale min husleje. Men det sætter jo en begrænsning, der hedder rugbrød og dåsemakrel morgen, middag og aften,« siger den 21-årige gymnasieelev til mediet.

Med forældrenes hjælp har han hver måned 5.000 kroner til sig selv, som han i stedet for at købe rugbrød og dåsemakrel blandt andet bruger på byture og café-besøg.

»For mig er det bare en luksus, de vil hjælpe mig. Men omvendt også lidt en nødvendighed - hvad ville du sige til at skulle leve for 2.000 kroner om måneden?,« siger Søren Bagge.

Kritik på sociale medier

Efter artiklen blev bragt i Metroxpress mandag, er den blevet debatteret ivrigt på sociale medier, hvor flere stiller sig uforstående overfor Søren Bagges syn på penge.

'Hvis han tror, man skal leve af rugbrød og dåsemakrel, hvis man skal klare sig for 2000 om måneden, har han allerede et urealistisk billede af, hvad ting koster,' skriver Zenia Effenberger Larsen på Facebook.

En anden skriver:

'Der er nu mange, der må leve for 2000 kr. om måneden. For mange mennesker med normalindkomst er det faktisk en måneds kostbudget, inklusiv cafe- og restaurantbesøg'.

BT har været i kontakt med Søren Bagge for at høre, hvad han synes om de mange reaktioner, der er opstået i kølvandet på udgivelsen af artiklen.

Kan du forstå de folk, der synes du er privilegeret, forkælet eller sågar et curlingbarn?

»Ja. Nej. Jo. Det kan jeg vel egentlig godt. Det findes jo mange, hvis forældre ikke er i stand til at hjælpe dem økonomisk, eller som går igennem nogle ting i deres hverdag, som ikke er nemt. Når de så hører om en fyr på 21 år, som har sin egen Østerbro-lejlighed og får økonomisk hjælp af sine forældre, kan jeg da godt forstå, at de bliver provokerede,« siger den 21-årige gymnasieelev og tilføjer:

»Men helt generelt synes jeg, at folk har alt for travlt med, hvad andre har af privilegier og muligheder, som de ikke selv har. Det er nærmest en sygdom at være en privilegeret ung mand eller kvinde, men det er noget, som jeg lever med og omkring, så for mig er det normalt.«

Den 21-årige gymnasieelev understreger desuden, at én af grundene til, at han får økonomisk støtte fra sine forældre, er at han har nogle helbredsmæssige problemer, som bevirker, at han ikke vil være i stand til at have et fritidsjob.