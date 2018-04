Gymnasievennerne Jesper Søgard og Christian Dam Kirk Rasmussen startede virksomheden Better Collective som et lille sideprojekt, mens de studerede, og i dag omsætter deres forretning for mere end 100 millioner kroner.

I 2017 omsatte Better Collective således for 195.6 millioner kronere og havde et overskud efter skat på godt 55,5 millioner kroner. Til sammenligning var overskuddet året inden på godt 39 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Virksomheden Better Collective tjener sine penge på at guide og hjælpe online-gamblere på et stadigt voksende marked.

Jesper Søgard og Christian Dam Kirk Rasmussen er gymnasievenner fra Viborg, og efter en succes med deres første hjemmeside CasinoVerdiener i 2002, oprettede de to venner i 2004 Better Collective som i 2009 blev til et fuldtidsjob, da studierne var et overstået kapitel.

I 2010 vandt Better Collective sin første Gazelle-pris, som uddeles af finansmediet Børsen og gives til en virksomhed i hastig vækst, der har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Siden er stribevis af Gazellepriser gået til virksomheden, som i 2013 skiftede sprog til engelsk som virksomhedens officielle sprog, og i 2016 kaldte det amerikanske finansmedie Business Insider den for 'verdens førende gambling-virksomhed'.

Ifølge Finans.dk har Better Collective tre millioner unikke besøgende om måneden og mere end 450.000 registrerede brugere. Virksomheden har desuden 193 ansatte og kontor i fire lande, mens hovedsædet ligger i København.

Og selvom resultatet for 2017 er rekordhøjt, så har virksomheden ikke tænkt sig at sænke farten og har indgået aftaler om ny kapital til virksomheden.

»Grundet vores succes med opkøbsstrategien forventer vi fortsat at tage væsentlig del i konsolideringen af vores branche. Af den årsag har vi også indgået aftaler med Nordea og SEB om at bistå med en kapitalfremskaffelse til Better Collective,« forklarer Jesper Søgaard til Finans.