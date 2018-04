Bitcoins hittede for alvor i Danmark i 2017, og det har medført en voksende økonomi hos de førende forhandlere af Bitcoins. Der er dog sine udfordringer, når man vælger at starte sin egen virksomhed, som forhandler af bitcoins, når kryptovalutaer ikke altid er 'på mode'.

Virksomheden Copenhagen Bitcoin er de seneste år vokset og vokset. Den store interesse for kryptovaluta fik overskuddet til at eksplodere, og virksomheden endte med et resultat, der var 21 gange så stort som året forinden med et slutresultat på 12,6 millioner kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

27-årige Alexander Lundkvist ejer og driver virksomheden Copenhagen Bitcoin på fuldtid sammen med sin far Poul-Jørgen Lundkvist. Copenhagen Bitcoin er en virksomhed, der handler med bitcoins for danske kunder og også selv investerer i bitcoins og andre kryptovalutaer.

Især virksomhedens egne investeringer har resulteret i en fortjeneste på 13,4 millioner kroner, mens handlen for kunderne var på 2,8 millioner kroner.

Bitcoin er en digital valuta - deraf navnet 'kryptovaluta'. Der er ikke nogen konkret organisation, der bestemmer over Bitcoin, og dermed kan det heller ikke lukkes ned. Det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen på en Bitcoin.

På trods af virksomhedens voksende økonomi, indrømmer Alexander Lundkvist dog også, at det er en sårbar branche, da kryptovalutaen især bliver påvirket af kursudsving og medieomtale.

»Vi er afhængige af, at markedet for kryptovalutaer bliver hypet. Vi havde et hav af kunder i slutningen af 2017, men de er forsvundet lidt igen. Derfor forventer jeg heller ikke, at vi fortsætter den udvikling, vi har haft i forhold til omsætningen,« siger Alexander Lundkvist til Jyllands-Posten, som tidligere har arbejdet som advokatfuldmægtig hos et stort advokatfirma.

Planen for Copenhagen Bitcoin er fremover også at kunne tilbyde sine kunder handel med andre slags kryptovalutaer end bitcoins. Alexander Lundkvist er nemlig ikke i tvivl om, at kryptovalutaer er kommet for at blive, og at interessen for det vil blive større år for år.