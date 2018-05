Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

19-årige Daniel Hjorth var en af de omkring 250 elever på Slagelse Gymnasium, som trodsede rektor Lotte Bücherts forbud og drak alkohol og dansede på bordene i kantinen tirsdag formiddag, hvor der stadig var undervisning.

»Vi havde spist morgenmad sammen og stort set alle havde drukket. Der var høj musik og god stemning. Vi dansede på bordene, og flere af dem væltede. To borde gik i stykker,« siger Daniel Hjorth, som går i 3.g på Slagelse Gymnasium, til BT.

Det fik Lotte Büchert til at skride ind og aflyse den traditionsrige sidste skoledag for alle afgangseleverne om onsdagen, hvor det ellers var planlagt, at de skulle mødes til morgenmad og hygge, før eksamenerne blev offentliggjort, og læseferien blev skudt i gang.

»De hoppede på bordene, sang og skreg og var fulde. Der lå ølflasker, shotsflasker og jeg ved ikke hvad på gulvet. De var fuldstændig ustyrlige,« siger Lotte Büchert om episoden, hvor hun blev 'buhet ud' af flere elever, da hun slukkede for musikken og greb mikrofonen for at stoppe festen.

Den beskrivelse mener Daniel Hjorth er noget overdrevet.

»Jeg synes ikke, det tog overhånd i forhold til, hvad der er foregået på gymnasiet dagen før sidste skoledag de seneste par år. Der var flere lærere til stede, og de smilte kun ad det. Så vi følte ikke, at de havde et problem med, hvad der foregik. Og der skete jo ikke noget alvorligt,« siger Daniel Hjorth og tilføjer, at eleverne spillede rundbold, spiste kage og hyggede sig med quizzer. Faglig undervisning var der ifølge ham ikke tale om.

Tidligere har der på gymnasiet været afholdt sidste skoledags-fejring tirsdag aften, efter undervisningen var slut. Men det besluttede rektoren at ændre til et morgen- og formiddagsarrangement i år. Lotte Büchert fortæller, at hun involverede elevrådet og de forskellige festudvalg på skolen i beslutningen, men ifølge Daniel Hjorth havde eleverne slet ikke noget at skulle have at sige i sagen.

»Og det er vi frustreret over. For det fungerede rigtig godt før, og vi havde set frem til den dag i to år. Men rektor besluttede at ændre den tradition, og så sker der jo ofte det, at unge går i trods,« siger han.

Derfor fortryder Daniel Hjorth ikke, at han deltog i festlighederne og drak alkohol - selvom rektor på forhånd havde indskærpet, at sidste skoledagsarrangementet ville blive aflyst, hvis eleverne drak alkohol i skoletiden tirsdag.

»Men jeg kan godt forstå, at rektor aflyste sidste skoledag. Vi havde fået at vide, at det ville ske, hvis vi drak i skoletiden om tirsdagen, så det er fair nok. Det er mere forløbet op til, jeg og mange andre elever er irriteret over.«

Andre elever har givet udtryk for, at rektors beslutning er dybt uretfærdig, fordi det er en kollektiv straf, som også rammer dem, der ikke har gjort noget forkert. Men den holdning deler Daniel Hjorth dog ikke:

»Nej, for det er meget svært at finde ud af, præcis hvem der forbrød sig mod reglerne, og hvem der ikke gjorde.«

Rektor Lotte Büchert fortæller, at elevernes 'oprør' giver stof til eftertanke, men ikke får hende til at genindføre traditionen med en sidste skoledagsfejring tirsdag aften.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.