Emilie Kronborg Grell på 12 år fra Assens går i 6. A på Assensskolen, ridder, løber og så har hun et helt særligt talent. Hun 'planker'.

Faktisk er Emilie Kronborg Grell så god til at 'planke' - der går ud på, at man hæver sin overkrop fra jorden, så kun underarme og tæer rør jorden, mens kroppen holdes lige over jorden - at hun er kommet i Børnenes Rekordbog. Og det har hun gjort med en tid, som selv de mest hærdede fitnessgængere ville have svært ved at gøre efter.

Emilie Kronborg Grell har nemlig planket i intet mindre end 125 minutter - eller to timer og fem minutter.

Det skriver Fyens.dk.

Til BT fortæller den blot 12-årige pige, hvorfor hun fik idéen med at bruge mere end to timer på den træningsform, som de senere år har vundet stort indpas i de danske fitnesscentre:

»Det hele begyndte med, at min far - da jeg var otte år - udfordrede mig i planken. Den vandt jeg. Og så fandt jeg ud af, at det var noget, jeg er god til,« forklarer Emilie Kronborg Grell.

Var i tvivl om rekord

Kun omkring et år senere, da hun var ni år, formåede hun at planke i 25 minutter. På det tidspunkt var det en rekord. Siden blev den rekord slået, og Emilie Kronborg Grell lod planke-lægningen være i noget tid.

Men på et tidspunkt besluttede hun sig for, at rekorden skulle tilhøre hende nok engang. Og det har ført flere rekorder med sig. Og for få dage siden toppede det, da Emilie Kronborg Grell foran sine klassekammerater endte med at planke i de 125 minutter.

»Jeg var faktisk i tvivl, om jeg ville slå rekorden, for jeg syntes allerede, det var hårdt efter 20 minutter. Men det var virkelig fedt at slå den.«

Hun blev hjulpet godt på vej af klassekammeraterne, der på skift plankede sammen med hende. I alt nåede klassekammeraterne at skifte plads ved siden af Emilie Kronborg Grell 77 gange, inden de to timer og fem minutter var gået.

Ny rekord i sigte

For Emilie Kronborg Grell er planken ikke så hårdt slid, som det er for de fleste andre. Faktisk hygger hun sig med det i hverdagen:

»Jeg plejer at se serier, mens jeg planker. Og hvis min familie ser en film om aftenen, så planker jeg imens,« fortæller Emilie Kronborg Grell, der ved siden af den megen planketræning også løber ture og ridder.

Nu er pladsen i Børnenes Rekordbog cementeret. Men det betyder ikke, at Emilie Kronborg Grell er færdig med at planke. Næste mål er allerede klart:

»Jeg vil i Guinness Rekordbog og have rekorden for kvinder. Den er en time og 20 minutter, så den har jeg faktisk allerede slået, men der skal man ligge mere stille med armene, end jeg gjorde, da jeg skulle drikke vand,« forklarer Emilie Kronborg Grell, der dog ikke vil gå efter mændenes rekord på ni timer også.

Du kan se familiens video af de sidste sekunder af rekordforsøget øverst i artiklen.