Biografkæden CinemaxX er under voldsom beskydning for at have fremvist en film, hvor en kontroversiel islamisk prædikant har en af de bærende roller.

Således spiller den australske imam Mohamed Hoblos med i ‘Last Chance,’ der blev vist mandag i CinemaxX i København, og som vises tirsdag i Aarhus. Han er kendt for at prædike, at det er mindre slemt at begå voldtægt, end at misse en bøn.

»Enhver person, der misser én bøn - ikke to - én bøn, er i Allahs øjne værre end en morder, værre end en voldtægtsmand, værre end en terrorist og værre end en pædofil,« lyder det i et Youtube-klip.

Ifølge Radio24syv var fremvisningen i København kønsopdelt. Mænd sad forrest, kvinder bagerst.

Den kommunale ungdomsklub ‘17plus’ skulle have set filmen, der er produceret af den islamiske organisation ‘One Path, tirsdag i Cinemaxx i Aarhus, hvor spillefilmen efter planen skulle været ledsaget af et oplæg fra Mohamed Hoblos.

Men ungdomsklubben har nu valgt at aflyse, oplyser leder af UngiAarhus Syd, Mads Seiersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

»Vi har valgt at aflyse, fordi vi ikke er på sikker grund til at tage debatten ud fra arrangementet. Vi har ikke kendt rammerne og indholdet for filmen og foredragsholderen godt nok,« siger han.

På CinemaxX’ Facebook-side skælder flere personer ud på biografkæden.

Også folketingsmedlemmet for Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen Berth, skælder på Facebook ud på CinemaxX.

'Ufatteligt at CinemaxX vil lægge biograf til en gal islamists prædikener!, skriver han.

Han har i øvrigt stillet et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V).

'Finder ministeren, at det er gavnligt, at danske biografer medvirker til at fremme islamismens budskab over for unge mennesker?, spørger han blandt andet.

Spidskandidat i Østjylland for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen, langer i en blog hos Jyllands Posten også ud efter biografen under overskriften 'Cinemaxx promoverer islamisk propaganda.'

'Det er slemt nok, at Cinemaxx lægger lærred til denne islamiske propaganda. Men det er faktisk værre. For denne berygtede Iman er inviteret til at tale inden filmen. Han får simpelthen taletid og mulighed for at promovere den islamiske dagsorden i en dansk biograf,' skrev han mandag.

Biografen tager dog til genmæle og forklarer, at der ikke er fundet grund til at aflyse fremvisningen af ‘Last Chance.’

‘Vi udlejer hvert år sale til et stort antal arrangementer, debatfora og erhvervskonferencer. Når en virksomhed eller organisation ønsker at leje sig ind, er det naturligvis et krav, at det indhold der vises eller fremføres i biografen ikke er af stødende, ulovlig eller på anden måde kompromitterende karakter,’ skriver biografen og forklarer, at indholdet i filmen ikke strider mod de nævnte retningslinjer.

‘Vi er først i dag via posts på Facebook blevet gjort opmærksomme på, at Muhammed Hoblos er inviteret til at introducere filmen. Baseret på den oplysning har vi her til morgen bedt politiet om at tage stilling til sagen, da vi ikke har de fornødne kompetencer til at vurdere, hvorvidt hans deltagelse giver risiko for at arrangementet vil være stødende, ulovligt eller på anden måde udgør en risiko. Det har de ikke vurderet, at der var, hvorfor vi tillader arrangementets gennemførelse.’

‘Baseret på denne sag, har vi besluttet at konkretisere vore interne retningslinjer for, hvilke screeningprocedurer der skal igangsættes i forbindelse med booking af sale i biografen, og at vi fremadrettet vil være tydeligere om, at arrangører skal give fulde oplysninger om omfanget af det arrangement, de ønsker at afvikle,’ skriver CinemaxX.