Intentionerne bag nytårsforsætterne er der, men alligevel ender mange med mislykkede forsøg. Det kan undgås med de rigtige redskaber, mener to eksperter.

Et skub i den rigtige retning og en positiv indstilling kan gøre forskellen mellem, om du lykkes med dit nytårsforsæt eller ej. Men det er vigtigt, du er realistisk omkring, hvad du kan opnå og har en konkret plan for, hvordan du vil gøre det.

»En god tommelfingerregel er, at nytårsforsættet skal være så konkret som muligt. At sige du vil træne mere eller spare op er alt for ukonkret. Vil du gerne træne f.eks. to gange om ugen eller spare 500 kr. op om måneden? Det kræver for meget energi hele tiden at skulle tage stilling til, hvordan du opfylder dit forsæt, hvis det ikke er konkret nok, og så ender du med i sidste omgang ikke at opfylde det,« siger adfærdsekspert Sille Krukow.

Nytårsforsættet skal også have et konkret mål, fordi du på den måde bliver mere motiveret og derfor bedre kan holde fast i det. Det er ikke nok at sige, du vil tabe dig, du skal finde ud af hvorfor. Derfor anbefaler Lars Jørgensen, coach, psykoterapeut og underviser på Ubberup Højskole, en såkaldt hvorfor-kæde, hvor du finder frem til den egentlige årsag til dit forsæt. En hvorfor-kæde kan f.eks. være, at du spørger dig selv: ’Hvorfor vil jeg tabe ti kilo? Fordi jeg så vil få det bedre med min krop. Hvorfor vil jeg have det bedre med min krop? Fordi så får jeg mere selvtillid.’

»Hvis du vil leve op til dit forsæt, er det vigtigt, at du i stedet for at tænke ’åh nej, nu går jeg glip af mit glas rødvin, fredagsslik eller morgenstund med kaffe og cigaret’, så i stedet tænker på alt det positive, du kommer til at opnå – måske at du får det bedre i kroppen, bliver gladere og kan flere ting,« forklarer han.

Sille Krukow påpeger, at man først og fremmest skal blive bevidst om egne vaner. Alle mennesker har nogle standardindstillinger, som er vanerne, f.eks. en slikskål på bordet hver aften. Derfor vil en lille ændring være at skifte den ud med en skål med æbler eller vindruer.

»Jeg ved godt, det lyder kedeligt, men det er de små ting, der tilsammen giver et udslag,« understreger hun.

Vi er nemlig dømt til at mislykkes, hvis vi forsøger at lave hele livsstilen om på én gang. Det skyldes de to måder, vi tænker på. Når vi tænker bevidst, spiller vores viljestyrke ind. Problemet er, at vi kun bruger denne form for tænkning 10 pct. af tiden, fordi den kræver meget energi af os. Evolutionært er vi designet til at skulle spare på vores energi, og derfor bruger vi resten af tiden den ubevidste tækning, hvor vi udelukkende træffer valg baseret på vores omgivelser i øjeblikket.

»Derfor skal vi ind og hjælpe den ubevidste og automatiske tænkning,« siger Sille Krakow.

Hvad er dit nytårsforsæt?

Anette Heick. Fotograferet i Forum i Horsens den 13. februar 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Anette Heick. Fotograferet i Forum i Horsens den 13. februar 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Anette Heick, skuespiller og sangerinde

»Jeg skal have mere sjov og morskab ind i mit skema. Så jeg skal begynde til rulleskøjtedisco, og så vil jeg gerne spille mere tennis.«

»Jeg har en ambition om at sætte 2 x 2 timer af til noget intenst med mine børn, hvor vi pakker telefonerne væk og fordyber os. Selvom det måske lyder skolemester-agtigt, så skal jeg hjælpe min ældste søn med at blive bedre til tysk, mens den mindste spiller klaver og også godt kunne bruge noget støtte. Så det skal jeg.«

Mads Christensen, Blærerøven. Foto: Thomas Lekfeldt Mads Christensen, Blærerøven. Foto: Thomas Lekfeldt

Mads 'Blærerøv’ Christensen, skribent og foredragsholder

»Jeg har ikke nogen nytårsforsæt. Jeg benytter ikke den nye kalender til at iværksætte livsstilsændringer, og jeg tror langt hen ad vejen, at det er en myte.«

»Hvis der er noget, der ikke er, som jeg synes, det skal være, og jeg har magt til at ændre det, så gør jeg det med det samme. Jeg ser ikke nogen grundt til at vente.«

Morten Grunwald. Foto: Thomas Lekfeldt Morten Grunwald. Foto: Thomas Lekfeldt

Morten Grunwald, skuespiller

»Mit nytårsforsæt er at overleve til næste år og forhåbentlig også til 2020. Jeg er jo en gammel mand, men jeg tager det i stiv arm.«

Jytte Abildstrøm. Foto: Kim Haugaard Jytte Abildstrøm. Foto: Kim Haugaard

Jytte Abildstrøm, skuespiller

»Jeg har været miljøaktivist i mange år, og mit håb for 2018 er, at vi bliver bedre til at passe på hinanden og vores natur.«

»Vi lever af jord, ild, vand og luft, og derfor skal vi blive bedre til at passe på elementerne. Jeg vil blive ved med at arbejde hen imod det ved hele tiden at udvikle mig og blive klogere på, hvad der er vigtigt her i tilværelsen.«

Saseline Sørensen. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang Saseline Sørensen. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang

Saseline Sørensen, sangerinde og blogger

»Jeg vil gerne stoppe med at ryge, leve mere sundt, træne mere og være mere tilstede i nuet. Det bliver svært at overholde dem, og jeg er allerede faldet i ved at have spist lidt chokolade i går, men jeg har ikke røget eller drukket kaffe siden den 1. (januar, red.).«

»I år er første år, jeg har lavet nytårsforsætter for mig selv. Førhen gad jeg ikke, og da slet ikke til nytår, hvor alle andre gør det. Men jeg kunne mærke med mig selv, at i år er året, også fordi jeg har så meget planlagt, som kræver, at jeg har fuld energi.«