Tirsdag ruller Apple en ny opdatering ud til deres iPhones, og med den følger en længeventet nyhed for de rødhårede mennesker rundt omkring i verden.

Det har nemlig endnu ikke været muligt at sende en emoji (smiley, red.) med en rødhåret mand eller kvinde, men det bliver der ændret på nu.

Det skriver The Independent.

Se i Twitter-opslaget fra Emojipedia herunder, hvordan de nye emojies kommer til at se ud.

Yes, the new emoji lists includes redheads. Finally! https://t.co/xP2CqeOXSt pic.twitter.com/XysWY2f9VF — Emojipedia (@Emojipedia) 7. februar 2018

Nyheden er længeventet for mange rødhårede. Gennem de seneste år har det flere gange været oppe at vende, hvorfor Apple ikke har tilføjet emojies med rødt hår, og i starten af 2017 valgte mere end 20.000 personer også at skrive under på en underskriftindsamling, der netop havde til formål at skaffe emojies til minoritetsgruppen.

Apple er ikke kun klar med en god nyhed til rødhårede i morgen. Emojipedia har offentliggjort en oversigt over de nye emojis, og her kan man se, at også skaldede personer fremover får mulighed for at repræsentere deres frisure gennem en emoji.