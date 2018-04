Midt i myldretiden foran dusinvis af togrejsende tog en mand sit eget liv, da han på Valby Station i februar lod sig ramme af et tonstungt tog i fart. Ulykkeligvis blev hans krop slynget tilbage på perronen, hvor han ramte en kvinde, der mere end to måneder senere, fortsat er indlagt på sygehuset.

Det oplyser Havarikommissionen mandag efter at have gennemgået hændelsen.

‘Videomateriale viste, at personen der blev ramt af toget, sprang ud foran toget så sent, at han i stedet for at falde foran og under toget, blev kastet tilbage mod perronen. Passageren, der var på vej ud på perronen fra perrontrappen, blev hårdt kvæstet ved ulykken, og er fortsat indlagt på sygehuset, skriver kommissionen.

Ifølge rapporten var den sagesløse kvinde klokken 7.10 mandag morgen netop kommet ned ad trappen fra stationsbygningen til perronen, da selvmorderen sprang ud foran lyntoget, der kørte med cirka 60 kilometer i timen, da ulykken skete.

Da han blev kastet tilbage, ramte han hende der befandt sig ved perrontrappens indgangsparti.

Havarikommissionen oplyser, at kvinden fortsat er indlagt på hospitalet. Foto: Foto: Havarikommissionen

Politiet oplyste den 5. februar, da den frygtelige hændelse fandt sted for øjnene af flere vidner, der blev chokeret over det skete, at kvinden fik et hovedtraume ved sammenstødet med selvmorderen.

Manden døde af sine kvæstelser, mens kvinden altså blev alvorligt kvæstet.

Havarkommissionen konkluderer, at yderligere undersøgelser af ulykken ikke er nødvendig, og at der ikke er sikkerhedsprocedurer, som skal ændres som følge af ulykken.