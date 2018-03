Hun er endnu ikke i et fast forhold, og har aldrig fortalt offentligheden om, at hun har været det.

Men nu dater Stephanie Surrugue en ny mand.

Det fortæller hun til Se og Hør.

»Jeg dater i Paris, men det er jo lidt svært. Fordi jeg ikke er der. Så nu prøver vi at se, hvad det er. Det er dog på det niveau, at jeg siger til dig, at jeg dater en i Paris. Det har jeg jo ikke sagt højt før,« siger den 41-årige dansk-franske Surrugue til Se og Hør, mens hun er i Los Angeles i forbindelse med Oscarprisen

Stephanie Surrugue har over en længere periode forsøgt at date i Paris, hvor hun normalt opholder sig. Men her har hun haft svært ved at overholde sine aftaler, fortæller hun.

»Jeg havde faktisk en date i Paris på Valentine’s Day. Men… Det er typisk mit liv. For den kom jeg jo ikke til, for prins Henrik døde jo, og så måtte jeg til Danmark og kommentere hans bisættelse i en uge,« siger Stephanie Surrugue.

Hun vil dog ikke afsløre navnet på den person, som hun dater for tiden.

Stephanie Surrugue er journalist og forfatter, der arbejder som international korrespondent for DR. I starten af 2017 flyttede hun til Paris for at arbejde her for DR.

Hun er tidligere blevet hentet til DR fra et mangeårig stilling på TV2, hvor hun bl.a. dækkede Tour de France.