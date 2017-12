En hjemmehjælpers opråb på Facebook bliver delt over hele landet, efter at hun i et opslag på det sociale medie har fortalt om, hvilke forhold hun arbejder under, samt hvilke konsekvenser det har for de mennesker, det er meningen, hun skal hjælpe.

16. december mødte SOSU-assistent fra Brovst, Nanna Irina Svensson, ind til en vikarvagt i hjemmeplejen, og det stod hurtigt klart for hende, at hun ville få en særdeles travl aften.

Hele 38 besøg skulle klares i løbet af de otte timer, hun var på arbejde.

‘Så det er ca. 11 min. Pr borger inkl. Kørsel. Og jeg tror, jeg kørte omkring 80 km på den vagt. Ja, så kan i jo selv regne ud, hvor meget tid der så også gik med det ud af borgerens 11 minutter. Jeg har aldrig følt mig så flov over mit arbejde!, skriver hun på Facebook, hvor hun videre fortæller, at hun havde så travlt, at hun ‘nærmest ikke havde tid at være tilstede,’ når hun endelig kom ud til borgerne.

‘Håber dette opråb kan vise Danmark og politikerne hvor hårdt sundhedspersonalet kæmper hver dag for at passe vores ældre i samfundet,’ lyder det videre.

Nanna Irina Svensson, der er i gang med at uddanne sig til sygeplejerske og jævnligt har kørt som vikar i hjemmeplejen, uddyber over for TV2 Nord:

»Jeg har kun akkurat tid til den opgave, jeg skal udføre. Hvis jeg for eksempel skal give en borger insulin, når jeg kun lige netop at gøre det. Der er ikke tid til at snakke lidt, spørge til deres jul og i det hele taget at se det hele menneske,« siger hun.

Fagforeningen FOA, som repræsenterer størstedelen af de ansatte i hjemmeplejen, bekræfter over for mediet, at det bliver mere og mere travlt at arbejde i hjemmeplejen.

Herunder kan du læse hele Nanna Irina Svenssons opslag på Facebook, som er blevet delt 1.200 gange.