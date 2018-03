Skiftet fra vinter- til sommertid betyder traditionen tro en times mindre søvn, men hvis du ikke er opmærksom, så kan skiftet også koste dig en bøde.

Hvert år skifter vi fra vinter- til sommertid, og hvert år betyder det, at nogen misser aftaler, jobsamtaler og generelt bliver ramt af en følelse af let jetlag, fordi natten bliver en time kortere.

Men hvis du har en bil med en elektronisk p-skive, så kan skiftet også resultere i en p-bøde. Det er nemlig ikke alle elektroniske p-skiver, der automatisk sætter uret, skriver Q-Park Operations Denmark i en pressemeddelelse.

Desuden er det også en god idé at få stillet uret i bilen med det samme, så du ikke kommer til at sætte den manuelle p-skive forkert ved et uheld.

Det er møgirriterende at få en p-bøde, men der er desværre ikke noget, p-selskabet kan gøre, hvis fejlen skyldes, at du ikke får sat den ordentligt på grund af sommertid.

»Det er vores opgave at mindske misbruget af parkeringspladserne på de områder, hvor vi fører opsyn. Det kan vi kun gøre ved at kontrollere, at bilernes P-skiver er indstillet korrekt, og vores P-vagter kan kun forholde sig til det, som P-skiven viser,« siger direktør hos Q-Park Alex Pedersen.

Og netop derfor forsøger de på forhånd at minde alle bilister om, at sommertid ikke er en gyldig grund til, at man kan slippe for en afgift.