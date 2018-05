Flere danskere oplever at blive snydt på nettet, oplyser Forbrugerombudsmanden. Firmaerne er blevet mere udspekuleret, og hvis ikke man ser sig for, kan man ende med en stor regning for produkter man end ikke har bestilt.

Netbutikker gør det ganske nemt at handle alt fra ansigtscreme, madvarer og fodboldstøvler hjemme fra sofaen, men det kan samtidig også være svært at gennemskue, hvilken netbutik der er sikker og pålidelig.

I de seneste uger har flere danskere henvendt til til Forbrugerombudsmanden efter at have modtaget en kæmpe regning fra internetsiderne Beautyshop International og ABC Collect, der sælger skønhedsprodukter. Det skriver Jyllands-Posten.

»Hvis du klikker dig væk fra siden, efter at have bekræftet sin ordre, men før du har valgt betalingsmetode, vil din ordre blive behandlet som Levering først - Betaling senere. Det betyder, at du skal betale inden for 14 dage - What a sweet deal!« siger Winnie Markussen, der er en af dem, som har modtaget en overraskende regning og senere hen modtaget trusler om inkasso fra firmaet.

Og desværre er Winni Markussen ikke den eneste, der har oplevet både uforklarlige regninger og trusler.

På Trustpilot har virksomhederne Beautyshop International og ABC Collect modtaget en lang række etstjernede anmeldelser og bliver omtalt med ordene; svindel, fup, snyd og humbug.

Forbrugerombudsmanden har et klart råd til dem, der også er blevet snydt af de omtalte hjemmesider:

»Hvis ikke du mener, du har bestilt produktet, så lad være med at betale for det. Skriv i stedet til virksomheden eller inkassobureauet og gør opmærksom på, at du ikke har bestilt produktet, og ikke vil betale,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

I Sverige advarer myndighederne også mod hjemmesiderne, og Forbrugerrådet Tænk har tilsvarende også fået så mange henvendelser fra folk, at de nu også advarer mod hjemmesiderne.