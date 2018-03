Tilbagetrækningen af madvarer er ikke slut endnu. Coop Danmark A/S oplyser nu, at de tilbagekalder tre varianter af måltidssalater.

Det drejer sig mere specifikt om en couscoussalat med falafel, nudelsalat med stegt kylling og sprød pæresalat med blå ost og hindbærdressing.

Måltidssalaterne bliver solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen, Irma, Fakta og på Coop.dk/madCoop.

De medfølgende poser med nøddeblanding kan indeholde spor af jordnødder, sesam, pistacie, valnød og mandel - hvilket ikke fremgår af ingrediensen.

Personer, der har købt disse produkter og er allergiske over for nødder, kan altså få en allergisk reaktion ved at spise nøddeblandingen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugeren til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.