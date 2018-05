Skuespilleren Trine Gadeberg er i dyb sorg efter at hendes mor pludselig blev revet fra hende for to uger siden.

74-årige Jytte Gadeberg var på hospitalet for at få foretaget nogle undersøgelser 15. maj, da hun fik en blodprop i lungen og døde, fortæller Trine Gadeberg til Ekstra Bladet.

»Det er ikke nogen, der regnede med, at hun skulle dø nu. Derfor kommer det som et chok, fordi det var totalt uventet, at hun døde. Det er ikke sket for så længe siden, så jeg er stadig i chok,« siger den 49-årige skuespiller.

Trine Gadeberg fortæller, at moren i mange år havde fungeret som en slags mentor for hende. Blot få dage før sin død havde Jytte Gadeberg grint højlydt, da datteren spillede alle rollerne i dette års udgave af 'Kerteminde Revyen', hvor Trine Gadeberg selv er på rollelisten, for hende.

Skuespilleren, som også har spillet med i julekalenderen 'Nissebanden', skrev om sin sorg på Instagram den 24. maj - dagen efter Jytte Gadebergs bisættelse.

'Så vanvittigt og uretfærdigt. Hvil i fred min elskede mor', skrev Trine Gadeberg til billedet af nogle af de buketter, der blev lagt på morens grav efter bisættelsen.

