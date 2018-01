Samlet set registreres færre danskere som dårlige betalere, men det går i den forkerte retning for de ældre

Det kan komme som lidt af et chok at modtage et brev i e-boks, hvor der står, at man er blevet registreret i RKI.

Mens antallet af dårlige betalere samlet set går i den rigtige retning, så oplever et stigende antal ældre at få den nedslående besked om, at de er blevet noteret i skyldnerregistret på grund af ubetalte regninger.

I øjeblikket står der 23.442 danskere over 60 år i gældsregistret, viser en ny rapport fra Experian, der driver RKI.

Til sammenligning var kun 4.454 personer i samme aldersgruppe registreret i 2010. Selv om andelen af ældre i befolkningen også er vokset i perioden, er der tale om en væsentlig stigning af gældstyngede seniorer.

Det gennemsnitlige skyldige beløb er også vokset. Eksempelvis havde de 71-80 årige RKI-registrerede personer en gæld på 74.044 kr. i 2015, mens den nu er steget til 87.350 kr.

»Jo ældre, man bliver, jo større sandsynlighed er der for, at beløbene stiger. For de ældre kan det dreje sig om gæld til kreditforeninger eller banker, hvorimod det måske handler om fitness-abonnementer og mobiltelefoner blandt de unge,« siger Mette Frølund, der er kundeansvarlig for RKI hos Experian.

Fanget i egen bolig

Forbrugerøkonom i Nordea, Ann Lehmann Erichsen, peger blandt andet på, at nogle ældre kan være fanget i den situation, at de ikke længere har råd til at blive boende i deres hus - som måske er meget svært at få solgt.

»Hvis du får gæld som pensionist, kan du ikke nødvendigvis lige smutte ud og tage et ekstra job. Dem, som kommer i denne her situation, har måske ikke nogen arbejdsevne tilbage, og mange lever udelukkende af overførselsindkomst. Hvis de kommer i en svær økonomisk situation - f.eks. på grund af en skilsmisse eller et dødsfald - og huset ikke kan blive solgt, så er de på den,« forklarer Ann Lehmann Erichsen.

Hun understreger, at det kan få hårde konsekvenser at blive registreret som dårlig betaler.

»Hvis man f.eks. får brug for at flytte til en billigere leje-bolig, så kan det være umuligt at få lov til at låne til indskuddet. Der er nogle døre, der lukker sig, og det er ikke særlig sjovt,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Ser man på danskerne samlet set, er udviklingen positiv. 212.161 danskere var ved udgangen af 2017 registreret i RKI som dårlige betalere. Det er et fald på omkring 7.000 personer i forhold til året før. Især de unge har fået bedre styr på regningerne.

»Det er rigtig godt at se, at vi får færre dårlige betalere i Danmark, og at det er en udvikling, vi nu har set over flere år. RKI er et register, som rigtig mange danskere kender, og en RKI-registrering får mange til at reagere og betale deres gæld,« siger Mette Frølund.