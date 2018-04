For fremtiden kan Københavns reklamestandere få et lille mærke, der skal indikere, at modellerne på reklamebilledet er redigeret.

De er unge og smukke. Stram mave, fast talje og en hud der glinser i lyset. Modellerne i alverdens reklamer fremstiller et kropsideal, der ofte er langt fra virkeligheden. For selvom modellerne i sig selv kan være gudeskønne, bliver langt de fleste af dem redigeret til at fremstå endnu mere uimodståelige.

Men det er et problem, mener flere medlemmer af Københavns borgerrepræsentation. Derfor foreslår man nu, at redigerede modelbilleder, der hænger på kommunens reklamestandere, skal have et specielt mærke, der indikerer, at de er retoucherede.

Det skriver TV2 Lorry.

»Det er kommunens opgave at sørge for, at borgerne trives, og mange piger lider under de urealistiske kropsidealer, der fremstilles på blandt andet reklamestandere, så derfor er jeg meget positiv over for sådan en regulering,« fortæller Fanny Broholm fra Alternativet.

I Oslo vedtog politikerne i sidste måned, at retoucherede modelbilleder, der hænger på kommunens ejendom, skal mærkes.

Forslaget møder også opbakning fra Teknik- og Miljøborgmester i København, Ninna Gedegar Olsen, som har igangsat en dialog med firmaet der råder over kommunens reklamestandere. Hvis der indtræffer et officielt flertal for at lave sådan en mærkning af redigerede billeder, meddeler hun, at man selvfølgelig vil arbejde på at lave en ordning med reklamefirmaet.

De eneste, der på nuværende tidspunkt ikke vil bakke op om forslaget, er Liberal Alliance og Konservative.