Hvis man bor i Københavnsområdet og er glad for is, så er det måske værd at tage en tur forbi Frederiksberg i løbet af weekenden.

Der er der nemlig grand opening hos Frederiksberg Ismejeri, og i den anledning giver de gratis is til alle gæster.

Det skriver ismejeriet på sin Facebook-side.

»Du kan stadig nå det - hele weekenden serverer vi de lækreste GRATIS is i anledning af vores åbning. Kig ind«, skriver de på siden.

De gratis is tilbydes både lørdag og søndag fra kl. 12 til 21, oplyser Frederiksberg Ismejeri.

Hvis man trodser den lidt skæve årstid for den kolde spise, og begiver sig på isjagt, kan man finde adressen her.