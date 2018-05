Undervisningsminister Merete Riisager (LA) meldte søndag ud, at der skal gøres mere for at mindske de danske gymnasieelevers fravær - blandt andet ved at fratage dem SU’en, hvis fraværet overskrider 15 procent.

Det er dog en helt forkert måde at gribe tingene an på, lyder reaktionen fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Organisationens formand i Storkøbenhavn, Oliver Theodoor Feldvoss, fortæller til TV2, at han eksempelvis selv har 32,44 procents fravær fra HF, men at han alligevel godt kan overkomme sine studier.

»Jeg passer også mit studie. Jeg læser op på de timer, jeg misser, jeg kan mit pensum, og det gør størstedelen af de elever, der går her, og resten af eleverne i landet. De vil jo gerne den uddannelse, de er på, så man læser op på de timer, man misser,« siger han og forklarer, at en stor del af hans fravær skyldes det frivillige arbejde, han lægger i DGS.

Undervisningsministeren stiller over for Jyllands-Posten fem punkter op, der skal bidrage til at nedbringe fraværet på ungdomsuddannelserne, som ifølge hende er »alt for højt« i dag.

Først og fremmest skal alle gymnasier registrere fravær ensartet, og så skal hvert enkelt gymnasium sætte et mål for, hvor meget fraværet skal nedbringes, mens det i øvrigt skal være offentligt tilgængeligt på skolernes hjemmesider.

Ministeriet vil i øvrigt skærpe tilsynet med gymnasiernes håndtering af fraværet, mens det endeligt som omtalt skal være nemmere at skære i elevernes SU, hvis deres fravær overskrider 15 procent.

»(Fraværet) er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes,« siger Merete Riisager til Jyllands-Posten.

Landsformand for DGS Jens Philip Yazdani mener imidlertid, at ministerens syn på elevernes fravær er forvrænget. Det handler ikke bare om pjæk, slår han fast.

»Vi køber slet ikke ministerens præmis om, at unge skulle være dovne og være nogle pjækkerøve. Tværtimod er vi enormt pligtopfyldende, måske endda for pligtopfyldende, for vi ser allerede nu elever, der møder syge op i skole. Desværre,« siger han til Ritzau.

Ifølge en stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet ligger det gennemsnitlige fravær for HF-elever cirka på 15 procent, mens tallet for de ældste årgange på STX er cirka ni procent.