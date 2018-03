Jeg vil ikke sige, at alderen trykker, men jeg kan godt nok blive bange, når jeg opdager, at vores politikere for en stor dels vedkommende er på min egen alder. Er de gamle nok til det? Jeg har nok i en lidt for tidlig alder skullet være voksen. Men nu… Jeg synes altså, det er meget voksent at holde møde med en pensionsrådgiver, at omlægge lån og bestille HPV vaccine til sine børn. Så ved man nok, hvad klokken har slået. Men bortset fra det føler jeg mig rimelig godt med, når det gælder digitalisering, musik og mode. De sidste to ting mest fordi jeg har en snart 14-årig i hjemmet.

Er jeg gammel? Jeg spurgte mine børn, som svarede nej. Jeg ved ikke, om det var for at please mig, men jeg tror, jeg passer meget godt på en gennemsnitlig kvinde i 40’erne, hvis man ganger det med den faktor, at jeg arbejder i en branche, der skriger på evig ungdom. Hvilket ingen selvfølgelig kan leve op til. Men der er morgener – som denne – hvor jeg kigger i spejlet og ser Tante Møghe.

Det er O.K. at blive ældre, men hvornår er man så gammel? Ja, her er det, at min test kommer ind i billedet, og nu kan du jo prøve den på dig selv eller den, du sidder sammen med. Jeg vil umiddelbart mene, der er tre stensikre tegn på, at man er ved at bevæge sig fra ’ældre’ til gammel.

Første tegn: Du taler meget om vejret! »Joooo« vil du indvende, »men det gør jo alle danskere«. Og det er rigtigt. Vi taler helt sindssygt meget om vejret uanset alder. Men det er der vel også en grund til i et land, hvor solskinstimerne er få. Nok er vi så heldige at bo i et klima, som ikke udfordrer os med dødelig tørke, snelaviner, tsunamier eller jordskælv, men vejret påvirker vores adfærd. Måske taler du bare lidt mere om vejret, end hvad godt er.

Eksempel: Du er taget på ferie til et varmt land, og nu står det ned i stænger. Det bruger du uforholdsmæssig lang tid på at tale om. Det ødelægger din ferie og dit humør fuldkommen. Du havde sådan glædet dig, og så bliver du straffet på denne måde. Jaja, jeg ved godt, det ville genere de fleste, men forskellen er, at yngre mennesker ville finde på noget andet at lave og være nødt til at få det bedste ud af. Mennesker på 65 og derover har som regel booket alle rejser to år ud i fremtiden, men hvis du begynder her i dine regnvejrsforbistringer at overveje 1. Om du overhovedet gider rejse mere, for der er åbenbart dårligt vejr alle steder efterhånden. Eller 2. Om du overhovedet lever længe nok til at opleve næste rejsemål, ja, så er der nok sandsynlighed for, at du er ved at blive gammel.

Tegn nr. 2 er mere sygdomspræget: Du taler meget om dit helbred. Og du har ligesom glemt det der filter, du tidligere havde, når du talte med andre om dit velbefindende. Du tænker ikke længere over, at du er begyndt at give nogle meget (alt for?) malende beskrivelser af f.eks. dine sår. Hvordan de ikke heler. Hvordan de i stedet væsker, og hvilken sårpleje du så bruger. Du er heller ikke bleg for at tale om afføring. Den er lind for tiden!! (tak for den information). Eller også har den en sær farve.

Det gode ved, at du snart har fejlet lidt af det hele, er, at du er selvmedicinerende. Du har nogle gode rester stående fra tidligere, og du ved lige, hvad du skal tage. Uden at spørge lægen selvfølgelig. Du har styr på symptomerne og deler rundhåndet ud både af gode råd og piller. Du har faktisk piller til lidt af det hele. Du tager også selv en god dosis på daglig basis. Ikke fordi…du er egentlig sluppet af med den værste hoste, og lægen sagde, du havde et helbred som en 18-årig ved det seneste tjek, men du nupper lige den blodfortyndende medicin. Bare for en sikkerheds skyld. Der stod vist noget i avisen om, at det ikke måtte blandes med alkohol, men du har også læst, at et glas vin om dagen er sundt, så hvem har mest ret? Derudover er der alle tabletterne med kosttilskud, som du skyller ned med fem-seks kopper kaffe. Det kan godt give lidt rystelser, men som sagt: Dit helbred fejler ikke noget. Og man kan vel aldrig få for meget af det gode.

Skulle der endelig være noget mere alvorligt, så har du allerede bestilt tid til næste rektoskopi (kamera op i endetarmen). »Ja, dét skulle du også gøre. Man kan ikke opdage noget for tidligt. Lægen er meget dygtig, du får lige hans nummer!« Øøøh nej tak!

Det tredje tegn handler om det, du taler med dine venner om. Når I er færdige med at spørge til alle familiemedlemmerne – ét efter ét – og I også har rundet nogle af historierne fra gamle dage (nemlig dem I plejer at runde), så begynder I at tale om fiktive personer. Nogle fra en film. Eller en bog. Eller en teaterforestilling. Det er jo altid dejligt med en god anbefaling på den kulturelle front. Det elsker yngre mennesker også. Men der er ligesom en smertegrænse for, hvor lang tid man kan bruge på at gå i dybden med skæbnen for et menneske, der er fiktivt. Det synes du selvfølgelig ikke. »Vi elsker jo alle Badehotellet«, så hvorfor ikke lige bruge lidt længere tid på at tale om, hvad der nu skal ske med Fru Frigh. Hendes mand er død, og havde hun ikke også en lidt trist skæbne? Hvordan stiller det hende – ene kvinde med to børn? Stoooop! Vi får det vel at vide i næste sæson.

Yngre mennesker vil gerne tale om film, bøger og teater. De vil også gerne tale om mennesker, så de prøver at bringe nogle rigtig epersoner ind i samtalen. Måske tager de hul på noget aktuelt, #Metoo for eksempel. Men her bliver du faktisk aggressiv . Vi havde det jo lige så hyggeligt!

Genkender du mon noget af det ovenstående?

Well, i det mindste er du ikke blevet som dine egne forældre. De havde det med at ryste på hovedet over ungdommen nutildags. Husker du, hvordan de sagde, at servicen var blevet dårlig alle steder, og så den der lortemusik, de spiller i radioen. Tsk! Dine forældre var vel også sådan nogle, der rystede på hovedet over, hvor lidt børn lærer i skolen, og hvor dårligt man behandler gamle mennesker. Nej, det er alligevel godt, du ikke er blevet som dem. Ja, for det er du da ikke. Vel?



