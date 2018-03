En patient blev fejlagtigt erklæret død på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

En lungebetændelse blev den visse død for 69-årige Kirsten Kristensen fra Varde – i hvert fald på papiret. Hun sidder nemlig lyslevende i sin stue. Men foran sig ligger en bunke breve, der fortæller, at hun er død.

Det skriver DR.

- Det første jeg modtager er fra Codan: ”Vi har fået at vide, at Kirsten Kristensen er afgået ved døden”, læser hun højt fra brevet, hendes forsikringsselskab har sendt.

Kirsten Kristensen blev i begyndelsen af marts indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med lungebetændelse. Men da hun blev udskrevet, var hele hendes liv slettet. Hun var erklæret død ved en fejl.

Derfor er et stort arbejde nu gået i gang med at genaktivere mange af hendes personlige data og papirer.

Mens hun var indlagt, begyndte brevene at lande i postkassen derhjemme. Forsikringen skulle opgøres og nem-ID blev lukket ned. Hendes liv blev slettet stykke for stykke.

- I første omgang grinede jeg. Man får sort på hvidt, at man er død. Men jeg er her sgu da, siger Kirsten Kristensen og niver sig i armen, siger hun til DR.

Men så begyndte det at gå op for hende, hvor omfattende hendes digitale død var. For ud over forsikring og nem-ID, blev også pension, bank, atp, skat, pas og kørekort ramt af Kirsten Kristensens digitale død.

Det var en fejl på Sydvestjysk Sygehus, som førte til, at Kirsten Kristensen blev erklæret død. En fejl som Torben Knudsen, ledende overlæge på medicinsk afdeling, beklager.

- Det er simpelthen en identifikationsfejl. Og når første led i kæden går galt, så gør de næste led det også. Det tager vi det fulde ansvar for. Det er en helt central arbejdsgang, hvor vi har kikset, erkender han overfor DR.

Når en patient erklæres død, sker det gennem det elektroniske indberetningssystem. Herefter starter en kædereaktion fra it-system til it-system. Først får Sundhedsdatastyrelsen besked. Så kirkeministeriet. Nærmest samtidig lukker bankkonti. Pensionsudbetalinger går i gang. Skifteret, kørekort, Nem-ID, forsikringer og så videre.

Formålet er at sikre, at den afdødes bankkonti og andet ikke bliver misbrugt. Men hvor det før i tiden tog timer eller en dag, før den proces gik i gang, sker det i dag nærmest i det sekund, en patient erklæres død i hospitalets computersystem.

- Systemet er indrettet, så det dels ikke skal være nemt at blive erklæret død. Men man skal heller ikke kunne afmelde det igen på en nem måde. Det er for at sikre borgeren, forklarer Torben Knudsen.

Fejlen kan ikke rettes centralt, så nu er Kirsten Kristensen med hjælp fra sine børn i gang med at genoplive sig selv. Men det er et kæmpe arbejde, siger datteren Annie Schau Jeppersen.

- Vi har jo ikke noget begreb om, hvor omfangsrigt det er. Én ting er pas, kørekort, sygesikring og nem-ID. Men hvad med alt det man måske ikke lige tænker på, der også bliver opgjort?

En ting er at være syg med lungebetændelse, men den fejlagtige dødserklæring har taget særlig hårdt på Kirsten Kristensen.

- Jeg har været meget igennem, men det det her har knækket mig, siger hun.

Hun bærer dog ikke nag, men hele episoden er skræmmende.

- Jeg er ikke sur på lægen. Slet ikke. Det er menneskeligt at fejle. Det er mere det, at man bare ved et tryk er ude af systemet og væk.