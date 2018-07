Vi har legen, glæden og humoren til fælles, siger sognepræst om utraditionelt initiativ med fodboldandagt.

Aarhus. Når AGF søndag eftermiddag spiller sæsonens første hjemmebanekamp på byens stadion, sker det med støtte fra den lokale kirke.

Sognepræst Henrik Emanuel Hansen fra Sankt Lukas Kirke har sagt ja til at afholde en særlig andagt forud for fodboldkampen og til at lade kirken indhylle i AGF's blå og hvide farver.

- Det kom også lidt bag på mig selv, at jeg sagde ja, fortæller præsten.

- Jeg har ellers altid været den gamle, sure mand, der sad med hævede øjenbryn og himlede op, når de andre lavede jazzgudstjenester, natkirke og pilgrimsvandringer, siger han.

Men præsten endte alligevel med at sige ja til invitationen fra AGF.

- Det er jo ikke fordi, kirke og fodbold i sig selv har noget med hinanden at gøre.

- Men legen, glæden og humoren findes også i det kristne evangelium. Og derfor vil vi gerne lege med, siger han.

Sankt Lukas Kirke har også en særlig tilknytning til stadion, lyder det fra præsten.

- Stadion og kirke ligger på den samme akse i byen. Der er vel cirka en kilometer imellem, og vi kan nærmest kigge på hinanden. Så vi hører på en eller anden måde sammen.

Initiativet har ifølge Kristeligt Dagblad vakt enkelte kritiske røster. Forstanderen på Rønshoved Højskole, Thue Kjærhus, har kaldt det "poppet".

Og pastor emeritus Johannes H. Christensen spørger retorisk i samme avis, om den lokale kaninavlerforening også ville få en kaninavlerandagt, hvis den bad om det.

Men den aarhusianske sognepræst afviser kritikken.

- Det her er ikke et billigt trick for at få flere folk i kirke. Der sker jo også en forkyndelse, hvor jeg nævner Kristus.

Han henviser også til AGF's slagsang "I troede, vi var døde og borte", der vil blive spillet på kirkeorglet og sunget af et pigekor.

Det er også et tema, der relaterer sig til kristendommen.

- AGF har jo ikke ligefrem præsteret, det er jo derfor, de synger sådan. Der er også mennesker, der vil sige, at Gud var død og borte, da der skete dét og dét i deres liv. Det prøver jeg i min prædiken at binde sammen i en sløjfe, siger Henrik Emanuel Hansen.

Sognepræsten ser gerne, at andagten kan blive en tilbagevendende tradition.

- Jeg håber, at det kan blive en tradition, og jeg håber også, at man - undskyld udtrykket - vil tage bolden op andre steder i landet, siger han.

/ritzau/