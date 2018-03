De 284 rejsende, der søndag strandede i Arlanda-lufthavnen ved Stockholm på vej hjem fra Thailand, er stadig ikke kommet hjem til København. En af dem har nu fået nok af rejseselskabet TUI.

Man siger, at en ulykke sjældent kommer alene. Det kan charterselskabet TUI og 284 af deres Thailand-gæster nok skrive under på efter, at de heller ikke kom hjem til København i andet forsøg mandag formiddag.

TUI ville have sendt dem med et fly klokken 10, men det havde tekniske problemer. Derfor kommer de rejsende først hjem med et fly mandag klokken 17.30, skriver Ekstra Bladet.

»Det fly, der skulle have fragtet passagererne hjem, der mellemlandede uhensigtsmæssigt i Stockholm i går, fik tekniske problemer. Det skulle have været fløjet klokken ti, men er ikke afgået som forventet,« siger TUIs pressechef Christian Grandjean til avisen.

Af Arlandas afgangstavle fremgår det, at gaten er lukket, og ifølge Christian Grandjean regner alle med, at det lykkedes denne gang at få passagerne hjem.

Passagerne har fået frokost og har ifølge TUI også fået rådgivning omkring muligheden for kompensation og klag over de to forsinkelser, de har været ramt af.

Rejste hjem på egen regning

TUIs pressechef beklager situationen, men kan ikke gå i detaljer med, hvad rent teknisk har været galt med flyet.

»Jeg ved ikke, hvad der er sket med flyet. Det er klart, at det er virkeligt ubehageligt at sidde i flyet og håbe på at komme på afsted, og det så ikke sker. Især efter sådan en forsinkelse. Jeg håber, de i det mindste har haft en god ferie,« siger han til BT.

BT har hørt fra flere passagerer og pårørende til passagerer, der var gået ombord på flyet mandag formiddag, men altså endte med at måtte forlade det igen.

En af dem, der har været i Thailand med TUI, er skuespilleren Kim Sønderholm. Han har fået nok af TUI, og er lige landet i Københavns Lufthavn, da BT taler med ham.

»Vi er taget til København for egen regning. Vi stoler ikke på TUI længere. Allerede i går aftes var der flere der spurgte, om TUI dækkede vores hjemrejse, hvis vi selv bookede en billet hos et andet selskab. Det kunne vi ikke få svar på. TUI har også fortalt i pressen, at vi har fået at vide, hvordan vi kan klage eller søge kompensation. Det kan jeg ikke genkende,« lyder det fra Kim Sønderholm, der i det hele taget ikke har meget til overs for af TUIs kommunikation til de berørte.

»I går kunne vi læse i medierne, at vi blev indlogeret på hotel, før vi selv fik besked om det.«

»Rejsen var noget rod«

Hotellet, de blev indlogeret på ved lufthavnen var udmærket, fortæller han. Passagerne fik en voucher på 200 kroner til aftensmad, men i en lufthavn rækker det ikke langt.

»Det var højst et tilskud,« tilføjer Kim Sønderholm, der var i Thailand med sin kæreste.

Alt, hvad TUI har rørt ved i forbindelse med denne tur, har været noget rod Kim Sønderholm, TUI-passager

Hvordan var rejsen?

»Det er lidt sjovt, du spørger. Det var noget rod helt fra starten. Vi ankom til hotellet klokken 8 om morgenen, efter en flyvetur på over ti timer, hvor vi fik at vide, at der ikke var booket et værelse til os. Derfor kunne vi ikke få et før klokken 15.«

Kim Sønderholm og kæresten har hver givet 12.500 kroner for ferien, der varede en uge - og forventede derfor, at det hele kørte som smurt - som det burde gøre, når man køber en pakkerejse.

»Vi har før haft gode erfaringer med pakkerejser, men alt, hvad TUI har rørt ved i forbindelse med denne tur, har været noget rod. Hjemturen har sat kronen på værket. Jeg rejser aldrig mere med TUI,« siger Kim Sønderholm.

TUIs pressechef Christoffer Grandjean beklager situationen nok engang.

»Vores fokus har været på at finde ud af, om der var alternativer til at flyve passagerne hjem selv, hvilket vi ikke kunne søndag grundet arbejdstidsreglerne. Der var ikke andre muligheder for fly, og derfor valgte vi at tilbyde passagerne en overnatning. Vi har gjort det bedste, vi kunne. Jeg kan kun beklage, hvis vi ikke har informeret godt nok undervejs, og jeg forstår godt kundernes frustration,« siger han.