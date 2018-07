Under en tur i Legoland mødte 31-årige Kim Svagin pludselig sit store idol, den legendariske filminstruktør George Lucas.

Star Wars-instruktøren og manuskriptforfatteren George Lucas var på besøg i Legoland. Og det spottede Kim Svagin hurtigt.

»Det var en mega vild oplevelse. Jeg har været filmnørd hele mit liv og har set Star Wars, inden jeg kunne engelsk,« siger han til B.T.

Kim skulle dog først tage mod til sig, før han turde nærme sig hjernen bag de mange kult-film.

»Jeg så ham på afstand komme gående, og så panikkede jeg. Jeg sad sammen med min mor og nevø, og de kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg gik så amok, før jeg fortalte dem, hvem han var. Og så sagde min mor til mig, jeg skulle gå over og få taget et billede, ellers ville jeg fortryde det,« siger Kim Svagin, der til dagligt arbejder som lærer.

Her ses George Lucas i den blå skjorte med ryggen til efterfulgt af sin bodyguard. Foto: Kim Svagin Vis mere Her ses George Lucas i den blå skjorte med ryggen til efterfulgt af sin bodyguard. Foto: Kim Svagin

Kim Svagin tog mod til sig og fik taget et selfie med instruktøren. Foto: Kim Svagin Vis mere Kim Svagin tog mod til sig og fik taget et selfie med instruktøren. Foto: Kim Svagin

Selvom George Lucas gik rundt med en bodyguard og en ansat fra Lego, stoppede det ikke Kim Svagin fra at få taget et billede med sit store idol.

»Jeg gik over og afbrød venligt manden fra Lego, der var i gang med at fortælle noget, og spurgte George Lucas, om jeg måtte få taget et billede med ham. Så sagde han ja, og så tog jeg billedet og gik igen. Det hele gik meget stærkt,« siger Kim Svagin.

Han er sikker på, han var en af de eneste, der lagde mærke til, at den legendariske filmmager var på besøg i Legoland.

»Jeg så ham igen senere på dagen, og der gik han bare rundt med sin bodyguard. Der var ingen, der lagde mærke til ham. Men han var også meget anonym i tøjet.«

LEGO bekræfter over for B.T., at George Lucas har været på et privat besøg torsdag i sidste uge.

George Lucas er 74 år og er en amerikansk manuskriptforfatter, instruktør og filmproducer.

Han er især kendt for sin saga om Star Wars samt serien om Indiana Jones.