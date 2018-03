Den Nordkoreanske diktator, Kim Jong-Un, der blandt andet er kendt for sin forkærlighed for atomvåben, har nu udviklet et missil, der kan nå Europa.

Kim Jong-Un, der i disse dage truer med at affyre missiler mod USA, har nu også udviklet en så kraftfuld raket, at den kan nå det centrale Europa. Det skriver The Sun.

Dette har Tysklands vicedirektør ved den udenlandske efterretningstjeneste, BND, Ole Diel, også bekræftet. Ole Diel har udtalt, at han er 'sikker' på, at Kim Jong-Un nu er i stand til at nå Europa.

Andreas Bøje Forsby, der er forsker i international sikkerhed på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) mener dog ikke, at det giver anledning til nogen særlig bekymring.

»Der er ingen tvivl om, at de missiler er tiltænkt USA, da det er USA som Nordkorea har en sikkerhedspolitisk konflikt med. Teoretisk set kan missilet godt nå Europa, men det er ikke Europa, der er sigtekornet,« siger Andreas Forsby.

Diktatoren er i gang med at teste en kernereaktor - også kaldt en atomreaktor, der kan producere plutonium - et radioaktivt stof. Kim Jong-Uns atomreaktor kan være i stand til at producere seks kilo plutonium om året, hvilket er nok til at udslette det meste af Storbritanniens hovedstad, London.

I juli sidste år lancerede Nordkorea landets første 'interkontinentale ballistiske missil' (ICBM), som har mulighed for at nå USA.

Og i November lancerede de også en såkaldt 'ICBM Hwasong-15', som frygtes at kunne ramme hvor som helst på Jorden.