»Rystende læsning!« Dét kalder Naser Khader B.T.s serie om voldtægt, som over foreløbig to uger har afdækket, hvor stærkt kritisabel behandlingen af ofrene er i det danske retssystem.

»Det er skræmmende,« siger Naser Khader, som - i modsætning til justitsminister Søren Pape, der i snart to måneder har forholdt sig tavs - gerne sætter ord på og på de sociale medier lover at gribe til handling.

»Det er tydeligt, at de, som betaler den største pris for de her forbrydelser, er ofrene,« skriver han blandt andet på Facebook.

Til B.T. fortæller Naser Khader - som er retsordfører for Det Konservative Folkeparti - at området længe har stået på hans dagsorden.

»Da vi i begyndelsen af juni holdt møde med Rigspolitichefen om hele politiområdet, nævnte jeg specifikt voldtægtsområdet og er blevet gjort opmærksom på, at nogle af de politifolk, der afhører ofrene, simpelthen ikke er uddannede nok til den slags. Derfor skal det være en del af deres uddannelsesforløb, så de er bedre rustet, når nogen anmelder voldtægt,« siger Naser Khader, som har fået mange henvendelser fra kvinder, der har fortalt om deres oplevelser.

Politiet er nødt til at forstå psykologien bag Naser Khader om politiets håndtering af voldtægtsofre

»Én fortalte, at det første, hun fik at vide, da hun mødte op for anmelde voldtægt, var, ‘er du klar over, hvad det koster?’ Det er altså ikke specielt befordrende for én, der har måttet tage sig sammen med venners hjælp til at anmelde det,« mener Naser Khader og tror på, at meget kan rettes op på politiområdet.

»Politiet er nødt til at forstå psykologien bag. Jeg hører, at ofrene ofte er i chok, og anmeldelsen derfor først sker, når vennerne presser på. Så nytter det jo ikke noget, at politiet siger, hvorfor kommer du først nu?« siger Naser Khader og fortæller om sager, hvor der gik flere uger med at diskutere, hvilken politikreds anmeldelsen skulle ske i. Sager, hvor gerningsmanden først er blevet afhørt efter tre til fem uger.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt,« lyder det fra Naser Khader, som også er overbevist om, at bedre håndtering fra politiets side også vil give anklagemyndigheden bedre materiale at arbejde med. Mange ofre sidder ifølge Naser Khader i hvert fald tilbage med en følelse af, at gerningsmanden frikendes, fordi forarbejdet ikke var gjort ordentligt.

'Er du klar over, hvad det koster?« var reaktionen fra politiet, da en kvinde mødte op for at anmelde en voldtægt. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere 'Er du klar over, hvad det koster?« var reaktionen fra politiet, da en kvinde mødte op for at anmelde en voldtægt. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Jeg mener, at det er vigtigt at involvere dem, der er voldtaget, meget mere i sagerne, end man gør i dag. For det er jo dem, der betaler den højeste pris. De føler ikke, at de bliver taget alvorligt, og at der er respekt om dem.

»En af dem, jeg talte med, fortalte, hvordan hun syntes, at det var helt vildt underligt at skulle sidde i samme venteværelse, som den hun havde anklaget for voldtægt, gå op og ned af ham i retten. Jamen det er jo krænkelse på krænkelse.«

»Som retsordfører blev jeg overrasket over at høre, at hun skulle møde vedkommende på trapperne i retten. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så efter Folketingets sommerferie er det vigtigt, at vi får set på det. Også på, om straffen er hård nok.«

Det er godt, at I skriver om det. For der skal presses på. Den kritik, der har været, er der en pointé i. Det skal tages alvorligt.«