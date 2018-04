Når konfirmanderne får store pengegaver og bliver afhentet i helikoptere og dyre biler, så kan det godt blive for meget af det gode, fortæller Flemming Pless, der er præst i Christians Kirke i København.

»Spørgsmålet er jo, om omstændighederne er mere det ydre, end det indre. Nogle er måske ikke så gode til det indre, og de kan da godt forfalde til det, som får det til at blive for meget,« siger Flemming Pless.

Søndag fortalte BT om en stigende tendens, hvor konfirmander bliver fragtet i helikoptere eller veteranbiler. Til festerne hyrer de DJ's eller realitystjerner som underholdning, og så bidrager gæsterne for en fjeredel af de unge med pengegaver på over 20.000 kroner.

Flemming Pless har ikke selv oplevet, at en helikopter er landet ude foran kirken på Christianshavn i København, men han genkender de store pengegaver, som han også italesætter over for sine konfirmander.

»Det er ikke usædvanligt. Derfor siger jeg til dem, at de skal tænke længe over, hvad de bruger pengene til, og jeg oplever faktisk, at de lytter til det,« siger Flemming Pless.

Sognepræst, journalist og debattør Sørine Godtfredsen har samme oplevelse som Flemming Pless.

»Gaveniveauet og rammen for, hvordan konfirmanderne bliver fejret, er nogle steder helt overdimensioneret. Dog vil jeg sige, at jeg personligt oftest oplever det modsatte. Man holder festen hjemme i haven og det er helt nede på jorden. Så begge dele eksisterer,« siger Sørine Godtfredsen.

BT's artikel søndag bygger på en undersøgelse fra Aller Insight/Analytics, der også viser, at selvom konfirmationen er efterfulgt af gaveregn, så er det ikke gaverne og festen, der er hovedårsagen til at vælge konfirmationen til.

Der er selvfølgelig nogen, for hvem en dyr fest bidrager til deres selvforståelse Flemming Pless, præst i Christians Kirke

Til udsagnet, »jeg har valgt at blive konfirmeret på grund af gaverne«, svarede 21 procent at de er enige, 36 procent er uenige, og de resterende 43 procent er hverken enige eller uenige.

»Der er selvfølgelig nogen, for hvem en dyr fest bidrager til deres selvforståelse, men langt de fleste konfirmander tillægger den kirkelige handling noget særligt. Det er jo fordi, at præsterne har formået at gøre det til noget, som de kan se har en betydning for dem selv og deres familie. Så ser de frem til konfirmationen,« siger Flemming Pless.

Undersøgelsen viser også, at 50 procent bliver konfirmeret som følge af deres tro på Gud. Det kan måske lyde af lidt, men det er ifølge Sørine Godtfredsen et positivt tal, og ikke en indikation på, at kirken har et problem med at nå ud til de unge.

»Det er et meget stort spørgsmål at stille en 14-15 årig. Der er utrolig stor forskel på, hvordan de hører spørgsmålet, 'tror du på Gud?', og hvad der er grunden til, at de svare, som de gør. Så jeg synes faktisk, at 50 procent er et højt tal. At halvdelen så har andre grunde og svare det nemmeste svar, det betyder jo ikke, at de ikke gør sig eksistentielle tanker, som bare ikke kaldes tro. Der er nuancer i det spørgsmål,« siger Sørine Godtfredsen.