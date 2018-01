Se Sussi og Leo på Gyrstinge Skovkro i videoen herover fra dengang, hvor alt stadig var fryd og gammen.

Hvis du har otte millioner kroner i overskud, kan du blive den lykkelige ejer af hele to kroer. Du kan selvfølgelig også nøjes med en enkelt.

Der er tale om Gyrstinge Skovkro og Benløse Kro, som begge ligger ved Ringsted. Der er ingen krav om, at de skal fortsætte som kroer, det vil være helt op til køber.

»Kroerne bliver solgt til dem, der vil købe til prisen. Konkursboet har ingen interesse i at sælge betingelser om fremtidig anvenddelse,« siger advokat Claus N. Kristiansen, der er kurator for boet.

Begge kroer har været særdeles velbesøgte gennem årene, både af private og større selskaber.

Arne Vodstrup Thomsen fejrede for eksempel Donald Trump med stegt flæsk og persille sovs 9. november 2016,

Og her er Ringsted Efterlønsklub af sted på julefrokost:

Der var til gengæld en del mystik om sagen, da kroerne blev erklæret konkurs tilbage i september 2017.

Flere af de lokale beboere var vant til at køre forbi og købe Dagens Ret på Benløse Kro, bl.a. Niels Kofoed fra Benløse. Men da han trådte ind ad døren 7. september, var der ingen gæster ved bordene og ingen mennesker i køkkenet. Der var dækket op, som om der ville komme gæster lige om lidt, men der havde ikke været nogen i et par døgn.

Niels Kofoed tog en runde for at finde nogen, der kunne låse kroen af.

»Jeg fandt ingen. Heller ikke på første sal. Men der er mad i køleskabet og flasker i baren. Min samvittighed byder mig at gøre noget. Jeg kan ikke lide, at alle bare kan gå ind, så jeg har ringet efter politiet,« fortalte Niels Kofoed til Dagbladet Ringsted dagen derpå.

Gitte og John Jensen fra Haslev havde planlagt at fejre sølvbryllup på Benløse Kro, hvor de også havde holdt deres bryllupsfest for 25 år siden. De måtte med lynets hast finde et alternativ, da de læste om konkursen i den lokale avis en måned før festen skulle finde sted.

Kurator for boet fortæller, at det ikke var den tidligere ejer, der havde forladt Benløse Kro ulåst. Der var tale om andre, der havde haft en nøgle til kroen og har efterladt den ulåst.

Kurator sendte tordag salgsaftalen til en ejendomsmægler. Heraf fremgår det, at Gyrstinge Skovbro sælges for 4,5 mio. kr. og Benløse Kro for 3,5 mio. kroner. Gyrstinge Kro er noget større og i bedre stand end Benløse Kro.