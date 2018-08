Anders Agger og Anne Hjernøe, der er værter på DRs program 'Anne og Anders i Brexitland,' har en fremragende kemi sammen på skærmen. Derfor har rygterne også svirret om, hvorvidt de var kærester uden for skærmen. Det afviser parret dog nu over for Billed-Bladet.

»Det kan ikke siges bedre end min datter Camilles kommentar: 'Åh, folk har da heller ingen fantasi. Bare fordi I er en af hvert køn!' Vi bliver tit spurgt, og en gang imellem svarer vi, at vi er kærester. Bare for at skabe et rygte,« siger Anne Hjernøe til ugebladet.

De to populære tv-værter er – som programtitlen antyder – taget til Storbritannien for at portrættere hverdagen i England, Wales, Nordirland og Skotland og give et billede af, hvorfor det endte med en udmelding af EU. Parret er blandt andet ude og se rugby, lave lokal mad og besøge lokale landbrug.

De første to programmer, om Wales og England, er blevet sendt og kan ses på DRs hjemmeside. Næste program kan ses onsdag 15. september klokken 20.00. Her er tv-parret i Nordirland.